La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

La Moneda reveló que el Presidente Gabriel Boric se sometió meses atrás a un test de drogas de pelo y que el resultado fue negativo.

La información fue dada a conocer por la ministra de Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en la habitual vocería de los lunes en el set de prensa de Palacio.

Los dichos de la portavoz del Ejecutivo se dan ad portas de que mañana martes se vote en la Cámara de Diputados el proyecto que establece que el Presidente de la República, ministros, parlamentarios y otras autoridades deberán presentar una declaración jurada y exigir un test de drogas que acrediten no encontrarse afecto a esta inhabilidad.

“El Presidente ya se hizo un test de drogas de pelo, hace meses atrás” , dijo la secretaria de Estado.

Y luego agregó: “Pero insisto, yo le quiero dar por sentado de que el Presidente publica este test de droga, negativo por cierto, y no les va a bastar”.

Vallejo, en ese punto, arremetió contra la oposición y aseguró que en paralelo a la iniciativa que se tramita en el Parlamento, hay una campaña sucia que intenta instalar la duda en torno a la figura de Boric.

“Esto no tiene que ver con la transparencia que por cierto la tiene el Presidente de la República y los más altos estándares que tiene el Presidente de la República, sino que les interesa siempre mantener arriba la sospecha para por si acaso alguien le entra la duda”, remarcó.

En esa misma línea, apuntó que “siempre van a buscar un poquito más para mantener arriba la sospecha. Esto tiene que ver con ese objetivo de fondo, porque si no, estaríamos solo tramitando y legislando y haciendo un debate legislativo que apunte justamente a elevar los estándares, pero esto va en paralelo a una campaña sucia de dañar la imagen, de instalar la sospecha que nos parece importante develar y denunciar públicamente”.

Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé.



Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro… pic.twitter.com/aB4bOA6Uwt — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 11, 2025

Minutos después de la vocería, el Mandatario compartió en su cuenta de X el resultado del test de drogas.

“Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé” , escribió.

El Jefe de Estado agregó que “es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”.