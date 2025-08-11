SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

La vocera de gobierno, Camilla Vallejo, arremetió contra la oposición y aseguró que en paralelo a la iniciativa que se tramita en el Parlamento, hay un intento de instalar la sospecha en torno a la figura del Mandatario. Boric, en tanto, publicó en sus redes sociales los resultados de su examen.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

La Moneda reveló que el Presidente Gabriel Boric se sometió meses atrás a un test de drogas de pelo y que el resultado fue negativo.

La información fue dada a conocer por la ministra de Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en la habitual vocería de los lunes en el set de prensa de Palacio.

Los dichos de la portavoz del Ejecutivo se dan ad portas de que mañana martes se vote en la Cámara de Diputados el proyecto que establece que el Presidente de la República, ministros, parlamentarios y otras autoridades deberán presentar una declaración jurada y exigir un test de drogas que acrediten no encontrarse afecto a esta inhabilidad.

“El Presidente ya se hizo un test de drogas de pelo, hace meses atrás”, dijo la secretaria de Estado.

Y luego agregó: “Pero insisto, yo le quiero dar por sentado de que el Presidente publica este test de droga, negativo por cierto, y no les va a bastar”.

Vallejo, en ese punto, arremetió contra la oposición y aseguró que en paralelo a la iniciativa que se tramita en el Parlamento, hay una campaña sucia que intenta instalar la duda en torno a la figura de Boric.

“Esto no tiene que ver con la transparencia que por cierto la tiene el Presidente de la República y los más altos estándares que tiene el Presidente de la República, sino que les interesa siempre mantener arriba la sospecha para por si acaso alguien le entra la duda”, remarcó.

En esa misma línea, apuntó que “siempre van a buscar un poquito más para mantener arriba la sospecha. Esto tiene que ver con ese objetivo de fondo, porque si no, estaríamos solo tramitando y legislando y haciendo un debate legislativo que apunte justamente a elevar los estándares, pero esto va en paralelo a una campaña sucia de dañar la imagen, de instalar la sospecha que nos parece importante develar y denunciar públicamente”.

Minutos después de la vocería, el Mandatario compartió en su cuenta de X el resultado del test de drogas.

“Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”, escribió.

El Jefe de Estado agregó que “es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”.

Más sobre:Gabriel BoricTest de drogasCámara de Diputados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Firma danesa presenta millonario proyecto de energía renovable para la Región de Antofagasta

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Servicios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Comienza venta de entradas para Colo Colo vs. Universidad Católica: revisa los precios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”
Chile

Gobierno condena asesinato de periodistas palestinos en Gaza: “Una grave vulneración del derecho internacional humanitario”

La Moneda acusa “campaña sucia” contra Boric y revela que el Presidente ya se sometió a un test de drogas de pelo

Eduardo Frei entre ellos: exmandatarios del Grupo Libertad y Democracia condenan el “cobarde magnicidio” de Miguel Uribe

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui
Negocios

SMA formula cargos a Minera Pacífico Sur por incumplimientos en proyecto Mina El Toqui

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”

El Teniente: lo que se abre y lo que aún sigue cerrado tras el accidente

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo
El Deportivo

Peligra el Rey: Felipe González denuncia reclamos e insultos de Arturo Vidal tras empate entre Everton y Colo Colo

Federación rusa oficializa el amistoso de su selección nacional ante la Roja

Con polémica incluida: la federación española aprueba que el Villarreal y el Barcelona se enfrenten en Miami

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Tim Burton ante el regreso de la serie Merlina: “Yo nunca quería que mis padres visitaran mi escuela”

Sin alcohol, snacks saludables y 10 cajas de vestuario: el paso de Kylie Minogue por Chile

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia
Mundo

Muerte de Miguel Uribe Turbay aumenta presión sobre Gustavo Petro a menos de 10 meses de las elecciones en Colombia

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?