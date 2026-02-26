SUSCRÍBETE
    Política

    La Moneda cita a líderes del oficialismo para retomar el comité político ampliado el lunes 2 de marzo

    El gobierno agendó el espacio de articulación -que no que no se realiza desde el pasado 12 de enero- para las 11.30 horas en Palacio. Ese día el Ejecutivo también retoma el comité político, donde se congregan los principales ministros de Boric.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Cristóbal Fuentes
    Comité político ampliado en La Moneda. 12 de enero

    El gobierno citó a los líderes de los partidos del oficialismo a La Moneda, con el objetivo de retomar el comité político ampliado.

    El Ejecutivo agendó el espacio de articulación -que no que no se realiza desde el pasado 12 de enero- para el lunes 2 de marzo a las 11.30 horas. Ese día el Ejecutivo también retoma el comité político, donde se congregan los principales ministros del Presidente Gabriel Boric.

    La instancia que reúne a esos secretarios de Estado con los timoneles de los partidos oficialistas se pausó luego del quiebre en la alianza que dejó en veredas separadas al Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio, a raíz de las recriminaciones entre ambos sectores por el apoyo a la ley Nain-Retamal, norma invocada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el veredicto que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo acusado de las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica, uno de los casos más emblemáticos del estallido social.

    Con el paso de las semanas y tras la tregua entre las dirigencias de las tres colectividades más grandes del sector, La Moneda retomó su intención de reanudar el encuentro, que eso sí suele tener descanso durante febrero.

    En la primera semana de marzo también se tiene proyectado reactivar el cónclave oficialista en el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar, lo que fue confirmado el pasado 16 de febrero por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

    La portavoz de Palacio indicó en ese momento que “esperamos que asistan no solamente los presidentes y presidentas de partidos, sino que también jefaturas de bancada y más. Esperamos que sea un cónclave importante, con alta presencia”.

    “Esto es clave no solamente para poder tener un buen trabajo coordinado con el mundo legislativo y político oficialista de cara a lo que va a ser la última semana legislativa de nuestro mandato, sino que también para dar proyección a lo que vaya a suceder después. El mundo progresista, esperamos nosotros, siga coordinado, al menos. Idealmente unido, porque cuando hay unidad en el mundo progresista logramos cosas importantes, como la reforma de pensiones”, remarcó la vocera.

    De esta manera, la administración actual, de cara al término de la era Boric y el inicio del ciclo de José Antonio Kast, sigue bregando por la unidad del progresismo, en el anhelo del Mandatario de dejar una gran coalición al cierre de su mandato.

