La Moneda invitó a los tres expresidentes a conmemoración del 11/09: Lagos y Frei se excusaron

La mañana de este jueves, Gabriel Boric vivirá su última conmemoración del Golpe de Estado de 1973 como Presidente de la República durante la actual administración. Como ha sido la dinámica de los años anteriores, dada la importancia de la fecha para él y su alianza de gobierno, La Moneda ha planeado una multitudinaria puesta en escena, en la que están considerados ministros, subsecretarios y parlamentarios, además de presidentes de partido, tanto del oficialismo como de la oposición.

En la lista de invitados también estuvieron incluidos los tres expresidentes: Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Democracia Cristiana), Ricardo Lagos (Partido Por la Democracia) y Michelle Bachelet (Partido Socialista). Sin embargo, hasta el momento, ninguno ha confirmado su asistencia al hito que rememora los 52 años del quiebre de la democracia.

Lagos se excusó de participar la semana pasada. El exmandatario está retirado de la vida pública desde comienzos de 2024. Lo ha hecho así para privilegiar su salud, a sus 87 años.

El año pasado, el expresidente hizo una reaparición pública al asistir a una ceremonia en homenaje a José Tohá -exministro del Interior de Salvador Allende y padre de Carolina Tohá-, en La Moneda. También se le ha visto cuando cumple con su deber cívico y acude a sufragar. Pero, fuera de eso, ha respetado su retiro político.

Frei Ruiz-Tagle, por su parte, mantiene una vida política activa y ha tenido varias intervenciones en los últimos meses. La más reciente fue cuando criticó el respaldo de su partido, la DC, a la candidatura de Jeannette Jara (PC).

Sin embargo, él tampoco llegará al Palacio el jueves. Según informan desde su entorno, Frei viajó ayer a España para participar del Chile Day en Madrid.

Bachelet, en tanto, es la única de los expresidentes que no ha descartado asistir. No obstante, aún revisa detalles de su agenda para esta semana.

Más allá de los exmandatarios, hay otros invitados que dejaron en “veremos” su presencia. Los senadores de Demócratas Ximena Rincón y Matías Walker han transmitido que el jueves 11 de septiembre tienen actividades en sus regiones: el Maule y Coquimbo, respectivamente, por lo que no podrían asistir. Ambos participaron en la ceremonia del año pasado.

Esta vez están en un contexto distinto, pues respaldan institucionalmente la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI). Los partidos de Chile Vamos dejaron claro la semana pasada que no se sumarían al evento en La Moneda.

Para la exalcaldesa de Providencia la efeméride es un tema complejo, pues sus dichos sobre “muertes inevitables” en dictadura se han convertido en uno de los mayores flancos de su postulación a la Presidencia.