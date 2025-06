La Moneda niega desgaste de proyecto progresista pese a baja participación en primaria y apunta que presidencial “está abierta”

Pese a que los resultados de la primaria oficialista de este domingo estuvieron lejos de los pronósticos de La Moneda y del propio Presidente Gabriel Boric, en el Ejecutivo evitan hacer un análisis negativo de cara a la elección presidencial de noviembre.

Esto, luego que el Mandatario frenteamplista apostó a una alta participación que asegurara un colchón de votos para su sector y así enfrentar en una posición más cómoda a la derecha.

En la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, recalcó que “es importante contextualizar la cifra para darle la interpretación que corresponde”.

“Ayer participaron un poquitito más de 1.400.000 personas. En el 2013, en la primaria de Chile Vamos, participaron 800.000 votantes y en el 2017 cerca de 1.400.000. A eso nos referimos que esto está dentro de los rangos", sostuvo.

Aunque luego también reconoció que en 2021, en la primaria entre Boric y Daniel Jadue, hubo una participación mayor de electores, la que fue cifrada en 1.700.000.

Hay algunos analistas que dicen que esta cifra final, que fue deficiente, representa un desgaste no solamente del gobierno, sino que también del proyecto político. ¿Ustedes lo ven de esa manera?

Ante esta pregunta, la portavoz (s) del Ejecutivo respondió: “Lo que nosotros vemos es un sector que entrega gobernabilidad, que logra construir acuerdos, que debate de cara a la ciudadanía con ideas, con propuestas que se discuten y donde se resuelven las diferencias”.

Y luego agregó: “En ese sentido, y también a la luz de la participación que tuvimos ayer, creemos que las elecciones de noviembre están completamente abiertas . O sea, el resultado está absolutamente abierto”.

La secretaria de Estado también se refirió a la manera en que enfrentarán los últimos meses de gobierno, con el Partido Comunista a la cabeza de la coalición tras el triunfo de Jeannette Jara.

“Se habla mucho de las posibles tensiones o de si las tensiones van a generar problemas o de si hay quiebre a propósito de las tensiones. Yo lo he dicho en otras oportunidades, nosotros como sector no le tememos a las diferencias de opinión y a las tensiones, eso no nos divide. El poder debatir desde distintos puntos de vista, al revés, nos fortalece. Y ayer lo que vimos como resultado de esta elección primaria legal es precisamente eso”, afirmó

En ese sentido, apuntó que “las diferencias y las tensiones que paralizan no están en el gobierno y no están en el sector del progresismo, están en otro lado”.

Etcheverry, además, fue inquirida por la postura negativa de Jara en torno al acuerdo para la explotación del litio entre Codelco y SQM, que difiere de la que manifestaron en campaña los otros abanderados oficialistas Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

“Estamos todavía muy frescos, hay una candidatura que tiene que reconfigurarse”, recalcó.