La Moneda no deja pasar dichos de Matthei sobre la dictadura y embiste contra sus aspiraciones de llegar a la Presidencia

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, encendió el debate público con sus declaraciones sobre el golpe de Estado y la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

En una entrevista con Radio Agricultura, la abanderada de la derecha tradicional recalcó: “Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa. Mi posición es que no había otra. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio”.

La respuesta desde el Ejecutivo no se hizo esperar. Una de las primeras en salir a condenar los dichos de Matthei fue la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry.

“Los tiempos en que se justificaban los asesinatos y las desapariciones habían quedado atrás. Ninguna candidatura debería hacer retroceder a Chile. No validemos el horror. Construyamos futuro”, escribió en su cuenta de X.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también se sumó a la arremetida contra la candidata de Chile Vamos, al señalar: “A mí me parece lamentable que en pleno siglo XXI se cuestione el valor de la democracia y del respeto irrestricto a la vida humana. Nunca nadie debió morir”.

“La lección principal de nuestra historia es que tenemos que entre todos cuidar la democracia y fomentar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. No justificar bajo ninguna circunstancia la violencia, ni menos que las personas sean asesinadas o víctimas de tortura o persecución de cualquier tipo”, remarcó.

El secretario de Estado, al igual que la portavoz (s), apuntó sus dardos a las aspiraciones de la exalcaldesa de Providencia de llegar a La Moneda.

“Lamento que quien aspira a presidir nuestro país cuestione valores fundamentales como es la necesidad de fomentar una convivencia fundada en el respeto irrestricto a la diferencia y que se justifiquen atrocidades cometidas en el pasado respecto a los cuales la sociedad chilena ha tomado lecciones muy importantes para que no se vuelvan a producir en el futuro”, enfatizó.

Y luego agregó: “La violencia, los asesinatos, los homicidios, la tortura, no tienen justificación bajo ninguna circunstancia. Nadie debió morir. Nunca nadie debió morir. Y lo más importante es que las nuevas generaciones tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por preservar siempre el valor irrestricto de la democracia y el respeto a la diversidad”.

Boric también cuestiona a Matthei

Las palabras de Matthei tampoco pasaron desapercibidas para el Presidente Gabriel Boric.

El golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea.



“El golpe de Estado en Chile no es justificable. La dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea. Democracia siempre”, posteó el Mandatario en X.