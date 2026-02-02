La Moneda y suspenso por respaldo de Kast a candidatura de Bachelet a la ONU: “Esperamos que todos se pongan la camiseta”

Desde La Moneda evitaron aventurarse sobre la eventual postura de la futura administración de José Antonio Kast por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Esto, luego que a primera hora de esta mañana el Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la nominación de la exmandataria al organismo multilateral, que será apoyada por Brasil y México.

Es que tal como lo anunció el Jefe de Estado en su declaración desde Palacio, en que estuvieron presentes los embajadores en Chile de ambas naciones, Paulo Pacheco (Brasil) y Laura Moreno (México), se trata de una inscripción conjunta de los tres países.

Así, en un punto de prensa posterior al anuncio, los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Alberto van Klaveren (RR.EE.) y Camila Vallejo (Segegob) entregaron mayores detalles.

Sobre el suspenso que existe respecto a si el gobierno de Kast apoyará la candidatura, Elizalde señaló: “Queremos insistir que esta candidatura es una oportunidad para Chile. Y por tanto, esperamos que todos se pongan la camiseta de Chile, para que podamos tener una compatriota encabezando Naciones Unidas, que todos sabemos la relevancia que tiene esta institución en el marco del multilateralismo y en el ámbito internacional, es la más relevante”.

El titular de Interior, además, confirmó que la nominación de la expresidenta a la ONU fue parte del diálogo con la futura administración en la primera cita en Palacio entre Boric y Kast, el 15 de diciembre.

“En la reunión que hubo entre el presidente Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, aquí en La Moneda, la primera reunión en que participamos varios ministros de Estado, junto a quienes van a formar parte del gabinete del próximo Presidente de la República, se conversó de este tema”, recalcó.

A eso agregó que “adicionalmente, el Presidente Boric anunció en un programa de televisión, en una entrevista, hace un tiempo atrás, que la candidatura se iba a inscribir en el marco de su mandato presidencial”.

“Se trata de hechos públicos, no solo que son conocidos por todos los actores políticos, sino que también son conocidos por todos los ciudadanos de nuestro país”, apuntó.