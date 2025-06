La nueva arremetida de La Moneda y los candidatos oficialistas a Matthei

La habitual vocería de los lunes en La Moneda fue el escenario ideal para que la ministra vocera de gobierno (s), Aisén Etcheverry, arremetiera una vez más en contra de “la candidata Matthei”, como siempre se refiere a la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

¿El telón de fondo? El rechazo de la exalcaldesa de Providencia al anuncio del Presidente Gabriel Boric de poner fin al penal de Punta Peuco como recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Una vez más plantea el retroceso. Se pone en el lugar equivocado en materia de derechos humanos”, lanzó Etcheverry en el set de prensa de Palacio. “Yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez. Ojalá que se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal”, respondió Matthei rato más tarde, mediante una puesta en escena en la que interrumpió a su generalísimo, Diego Paulsen, para abordar el nuevo dardo de La Moneda en su contra.

La apuesta del gobierno de Boric siempre ha sido enfocar sus críticas en Matthei y no tanto en otros candidatos de la derecha, como José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Esto porque, a diferencia de estos últimos, la carta de Chile Vamos, creen en Palacio, está mejor aspectada como la contendora más difícil de la oposición. Por lo mismo, al apuntalar a su figura intentan que la exalcaldesa caiga en errores no forzados.

De ello se han dado cuenta en el entorno de Matthei, donde consideran que, desde que Etcheverry asumió, la candidata de la coalición se ha convertido en el principal blanco de sus vocerías.

Así, hoy se recuerdan críticas pasadas de la ministra de Ciencia a la abanderada, como la capotera que surgió desde Palacio cuando la carta de Chile Vamos cuestionó al gobierno por el manejo del mega-apagón de fines de febrero.

Tras la respuesta de Matthei a Etcheverry, en La Moneda optaron por guardar silencio, pues consideraron que bastaba con el mensaje enviado por la vocera subrogante durante la mañana de este lunes.

Quienes sí se activaron, en esta ocasión, fueron los cuatro precandidatos presidenciales del oficialismo, quienes cuestionaron las palabras de la exministra.

Por ejemplo, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, publicó en su cuenta de X que “hay agresividad e impulsividad en esa respuesta, y Chile necesita exactamente lo contrario. Por actitudes como esa hemos perdido la oportunidad de lograr acuerdos y nos hemos enemistado entre chilenos. Y particularmente en materia de derechos humanos, pasan las décadas y Evelyn Matthei sigue negándose a aprender la lección”.

Por su parte, el diputado y carta presidencial del FA, Gonzalo Winter, sostuvo que “volvió la Evelyn Matthei de los garabatos, los exabruptos, de los gritos. Creo que esa Evelyn Matthei no es la mejor para gobernar el país. No podemos darnos el lujo de poner a una persona así a dirigir las relaciones internacionales”.

Debido a la militancia de Etcheverry en el Frente Amplio, este partido fue el que respondió con más fuerza a los dichos de la exalcaldesa.

“La vocera cumple su rol con respeto y claridad. Que Matthei pretenda mandarla a callar es inaceptable en democracia. Ha sido muchas veces candidata presidencial, pero no ha ganado nunca. Si algún día lo hace, podrá nombrar su propia vocera. Mientras tanto, puede opinar cuanto quiera, pero no imponer silencios. Por más nostalgia que tenga de otros tiempos”, afirmó Constanza Martínez, la líder del Frente Amplio.

“Matthei no es capaz de controlarse y, cada vez que alguien le rebate un punto, cae en descalificaciones. Mejor que explique por qué quiere mantener los privilegios de los violadores de DDHH presos en Punta Peuco”, complementó Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio.

En tanto, Jeannette Jara, la carta presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, planteó que “gobernar exige templanza. Algunos gritan, insultan o azuzan la violencia creyendo que así construyen poder. No. Así se destruye un país. El verdadero liderazgo no se mide en los likes”.

Por último, el también precandidato presidencial Jaime Mulet (FRVS) sostuvo que “yo creo que siempre es importante escuchar a los voceros de gobierno, uno pueda estar o no de acuerdo, pero (...) mandarla quedar callada no es el camino correcto. Creo que hay otras formas de decir y de expresar el disenso. (...). Creo que eso habla de una forma de hacer política que yo no comparto”.