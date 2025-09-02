SUSCRÍBETE
Política

La “oficina móvil” de Kast: el nuevo diseño en terreno del republicano para posicionarse

La semana pasada en Villa Alemana, el abanderado del Partido Republicano estrenó esa puesta en escena con el objetivo de reunirse con gremios y otras organizaciones antes de sus actividades más públicas.

Pedro RosasPor 
Pedro Rosas

Este lunes, en el marco de su visita a la comuna de Paine, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, antes de partir con la actividad pública se reunió con un grupo de agricultores y otros gremios de la zona, con el objetivo de abordar sus propuestas en materia de seguridad rural y desarrollo económico.

La cita se realizó, como la denominan los republicanos, en la “oficina móvil” o territorial, que tras el lanzamiento de campaña en Antofagasta -que se realizó hace unas semanas- ha empezado a ser trasladada a las actividades de Kast en terreno. Esto, con el objetivo de potenciar su posicionamiento y mantener el liderazgo que, hasta ahora, muestran los sondeos de opinión.

“Estoy en Paine, en la oficina móvil que estrenamos la semana pasada en Villa Alemana, y ya estamos recorriendo Chile. Y donde nos vamos trasladando ponemos nuestro escritorio y nos van visitando o vamos solicitando entrevistas a distintas agrupaciones gremiales y asociaciones de distintas personas que quieren conocer más detalles de nuestra propuesta y también quieren aportar, porque los planes que hemos ido presentando son planes que quedan de alguna manera abiertos a la colaboración ciudadana”, explicó Kast el lunes en radio Duna.

La puesta en escena consta no solo de una muralla con la frase “Kast Presidente” y el eslogan de campaña “La fuerza del cambio”, sino también con una mesa de madera en donde sostiene sus distintas reuniones, varias sillas de oficina y una bandera de Chile.

La idea, reconocen en el partido, ha significado una logística no menor. Mientras que en Paine, por ejemplo, significó la instalación de una carpa totalmente cerrada, la semana pasada en una actividad en Villa Alemana obligó al comando a movilizar dos contenedores a la zona, donde Kast sostuvo reuniones con gremios y vecinos.

Según explican en el comando, esta estrategia se viene desarrollando desde la visita a Antofagasta del 18 de agosto, donde Kast, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, llegó arriba del camión que transporta la oficina.

La instalación de este lugar, explican en la colectividad, es parte del nuevo diseño de campaña para septiembre, el que si bien mantendrá más o menos el despliegue sin grandes modificaciones, estará en parte enfocado en las visitas a terreno y las giras por regiones.

En ese contexto, dicen que el objetivo es claro: estar en terreno, trabajar directamente con las personas de las distintas zonas y presentarles sus propuestas.

Y es que en la tienda reiteran que uno de los focos de esta etapa de campaña estará en el trabajo en terreno. Así, por ejemplo, afirman que a las visitas a Antofagasta, Rancagua, Villa Alemana y Paine de las últimas semanas, este jueves también se dirigirán a la Región del Maule, donde se espera repetir el mismo libreto: reuniones con gremios y otras organizaciones en la “oficina móvil” y después un acto más multitudinario.

“Hay que estar en terreno, hay que conocer la realidad que viven las personas en el mundo rural. La semana pasada algunos de ustedes nos acompañaron en Villa Alemana, la semana anterior en Rancagua. En los alrededores de Rancagua han sufrido del crimen organizado y ustedes lo saben”, agregó Kast.

Más temprano, en tanto, en entrevista con radio Duna, ya se había referido a su despliegue territorial, donde aseguró que bajo su gobierno, mientras él se mantendrá en La Moneda trabajando, se “va a ver a los ministros desplegados por Chile. El ministro jura, y alguno estará en la zona sur, otro ministro estará en la zona norte”.

