    Política

    La puesta en escena de Gabriel Boric en enero de 2022 para presentar su primer gabinete

    El frenteamplista optó por el frontis del Museo Nacional de Historia Natural y la maestra de ceremonia fue la laureada actriz Paulina García. Los efectos del Covid estaban todavía presentes, por lo que Boric, sus flamantes ministros y los invitados lucieron cubrebocas.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric junto a su primer gabinete. 21 de enero de 2022.

    Al aire libre, en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural, en Quinta Normal. Ese fue el lugar elegido por el presidente electo, Gabriel Boric Font, para presentar -la mañana del 21 de enero de 2022- al gabinete de 24 ministros que lo acompañaría en el debut de su gobierno.

    A las 9.00 horas de aquella soleada jornada, el exdiputado frenteamplista apareció por la gran puerta de madera del histórico edificio, anunciado por la actriz nacional Paulina García, que ofició de maestra de ceremonia.

    Los efectos de la pandemia del Covid 19 estaban todavía presentes. El mandatario electo se presentó con mascarilla ante los 150 asistentes a la ceremonia, la mayoría de ellos también protegidos por cubrebocas. La disposición de las sillas, y la separación entre ellas, seguía, asimismo, la recomendación de los expertos en salud.

    Para dar con el equipo elegido, las tratativas entre el sucesor del presidente Sebastián Piñera y los partidos que serían fuerza de gobierno, específicamente del Socialismo Democrático, se habían extendido hasta el día anterior a la presentación oficial de los secretarios de Estado.

    El por entonces futuro mandatario convocó ese 20 de enero de 2022 a los timoneles Álvaro Elizalde (PS), Natalia Piergentili (PPD), Alberto Robles (PR) y Patricio Morales (PL) a su oficina, en la denominada “Moneda chica”. En el encuentro, el frenteamplista les garantizó un diseño que venía fraguando hace días, pero que no estaba en sus planes originales: que todos ellos tendrían, al menos, un representante en su equipo de ministros y que, además, tendrían una silla reservada en el comité político.

    Fue una reconfiguración de la la primera fórmula que se barajó tras imponerse en el balotaje del 19 de diciembre de 2021, la que inicialmente recaía principalmente en Apruebo Dignidad. La razón principal del giro fue la necesidad posterior de asegurar mayorías parlamentarias que le permitieran avanzar en el programa de gobierno que lo llevó a La Moneda.

    14 mujeres y 10 hombres

    Así, en la actividad se dio paso a la presentación de cada uno de los ministros. La lista contó con 14 mujeres y 10 hombres, quienes se desplegaron en el escenario para el detalle de su perfil una vez que el líder de Apruebo Dignidad recitó sus nombres.

    Entre los nombres que destacaron en aquella jornada estaban figuras del círculo de hierro de Boric: Izkia Siches en el Ministerio del Interior, transformándose en la primera mujer en la historia en encabezar esta cartera. La entonces diputada PC Camila Vallejo como vocera de gobierno (que asistió con su hija) y su hombre más cercano, Giorgio Jackson, en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

    Camila Vallejo, ministra de la Secretaría General de Gobierno. Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    De ellos, solo la portavoz del Ejecutivo se mantiene hasta ahora en el gabinete de la administración actual. La primera en salir fue Siches, luego de su infructuoso intento de ingresar a Temucuicui, mientras que Jackson -que había pasado al Ministerio de Desarrollo Social- renunció en medio de la crisis de los convenios con fundaciones.

    Se oficializó también esa mañana el ingreso de Mario Marcel a Hacienda. Si bien quien lideraba hasta ese momento el Banco Central no es cercano al mandatario electo, su nombre se impuso por ser una de las figuras más influyentes de la economía local. Sin embargo, el economista no pudo asistir de manera presencial a la ceremonia, ya que había sido catalogado recientemente como una “persona en alerta de Covid-19″.

    El entonces presidente electo, Gabriel Boric, junto Giorgio Jackson. Esteban Felix

    “Estamos seguros que la riqueza de Chile radica justamente en la diversidad de su gente (...). Van a venir momentos difíciles de alta exposición y arduo trabajo, y será en esos momentos cuando más debemos actuar en equipo”, declaró Boric luego de presentar a todos los integrantes que lo acompañarían en el debut de su gobierno.

    Boric, dijo, además, tener la convicción “de que un buen Presidente no es el que está encima de sus ministros respirándoles en la nuca, sino el que les permite brillar y desplegar todo su talento junto a sus equipos para avanzar en el proyecto colectivo que hemos suscrito”. Y luego agregó: “Este gabinete tiene la misión de poner los cimientos de las grandes reformas, llevar adelante nuestro programa es justamente lo que une a este equipo”.

    De esa manera, aquella mañana, Boric cumplió con el plazo máximo de un mes que se había autoimpuesto para hacer públicos a los elegidos de su equipo ministerial inicial.

    Este fue el primer gabinete del Presidente Gabriel Boric presentado el 21 de enero de 2022:

    • Izkia Siches, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
    • Giorgio Jackson, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
    • Camila Vallejo, Ministerio Secretaría General de Gobierno.
    • Mario Marcel, Ministerio de Hacienda.
    • Jeanette Vega, Ministerio de Desarrollo Social.
    • Marco Ávila, Ministerio de Educación.
    • Antonia Orellana, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
    • Nicolás Grau, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
    • Maya Fernández, Ministerio de Defensa Nacional.
    • Marcela Ríos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
    • Jeanette Jara, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
    • Juan Carlos García, Ministerio de Obras Públicas.
    • Antonia Urrejola, Ministerio de Relaciones Exteriores.
    • Begoña Yarza, Ministerio de Salud.
    • Carlos Montes, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
    • Esteban Valenzuela, Ministerio de Agricultura.
    • Marcela Hernando, Ministerio de Minería.
    • Juan Carlos Muñoz, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
    • Javiera Toro, Ministerio de Bienes Nacionales.
    • Claudio Huepe, Ministerio de Energía.
    • Maisa Rojas, Ministerio del Medio Ambiente.
    • Julieta Brodsky, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
    • Alexandra Benado, Ministerio del Deporte.
    • Flavio Salazar, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
