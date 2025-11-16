La reunión íntima de Jara con su círculo antes de salir a la cancha

En su casa de Ñuñoa, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), recibió el viernes a sus amigos más cercanos: Marcos Barraza, el subsecretario Pablo Chacón y Claudio Rodríguez, con quien además es pareja hace ocho años.

Todos se conocieron en la época universitaria y de la “Jota” -como se denomina a las Juventudes Comunistas- y sellaron su relación con fuego durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, donde Barraza llegó a ser ministro de Desarrollo Social y Jara subsecretaria de Previsión Social.

“Yo termino con los que empiezo”, fue parte de la idea central que transmitió Jara cuando los convocó a su hogar.

Ellos componen el círculo de contención y mayor apoyo político de la candidata. Y ese día fue el espacio para que comentara su diagnóstico privado de la cruzada que inició tras lograr que el PC la nominara como candidata, pese a la resistencia de la mesa que encabeza Lautaro Carmona y después de vencer en primarias a la exministra Carolina Tohá (PPD).

Jara este domingo quiso mostrarse con algunos de ellos al ir a votar a Conchalí, a donde llegó tomada de la mano de su pareja y con sus vecinos del barrio y familiares. Con algunos de ellos también compartió un asado el fin de semana.

Frente al domicilio de Jara vive su hermana Carola, casi al lado reside su hermano Sergio y a una cuadra está el hogar de Claudio Rodríguez. “Fue algo de puerta abierta”, dicen conocedores del encuentro.

Todos terminaron compartiendo un especial picoteo en la primera jornada que Jara tuvo para descansar previo a la elección de este domingo.

No es el primer -ni será el último- encuentro con estas características. Con Barraza, por ejemplo, también ha compartido en momentos ajenos a la campaña. A mediados de octubre, por ejemplo, se viralizó una salida que Jara tuvo con Rodríguez, el candidato a diputado por el distrito 8 y la pareja de este último, al restaurante especializado en comida peruana Aomori Nikkei Sushi.

Sábado de concentración

El sábado, en tanto, la abanderada presidencial aprovechó su última jornada para descansar junto a su hijo de 19 años, Andrés. En su comando evitaron molestarla lo máximo posible, ya que, al proyectar una victoria en los resultados de este domingo, entienden que las próximas cuatro semanas serán muy intensas y habrá poco tiempo para relajarse.

Ese día, además de estar con su familia, la candidata aprovechó de dormir más de ocho horas, algo que, en todo caso, ella ha buscado no interrumpir dentro de su rutina. Según dijo este domingo, “el sueño no me lo altera nadie”.

Para este domingo Jara y sus equipos idearon un diseño similar al que tuvo la candidata para el día de las primarias del oficialismo. Vale decir, tomar desayunos con dos canales de televisión en la casa de Conchalí que comparten su madre Jeanette Román y su hermano Víctor Jara.

Hasta ese lugar llegaron Mega y Chilevisión, con quienes la abanderada comentó que una de sus tradiciones es prender velas a la vírgen de Lourdes.

En la casa de su madre estaban principalmente familiares y vecinos, quienes la acompañaron en el caótico trayecto hasta su local de votación en el colegio Federico García Lorca: 850 metros en más de minutos, donde la candidata intentó saludar a la mayoría de sus adherentes.

Durante la mañana hablaron su madre y su hermano menor, Carlos. En particular ambos compartieron la preocupación inicial por la seguridad de Jara en su calidad de candidata. “Nos daba miedo por ella, todavía. Por las cosas que pueden pasar más adelante”, dijo, por ejemplo, Jeanette Román.

“No somos una familia que está tan acostumbrada a la exposición”, agregó Carlos Jara.

Jara aprovechó la instancia para reiterar las críticas de su campaña al vídeo que se viralizó en la última semana de una supuesta prima suya, lo que terminó siendo falso. Además, también comentó uno de los consejos que le dio Bachelet para la campaña, respecto a que debe ser ella misma.

El diseño del día de la elección, como le transmitió el jefe de la campaña, Darío Quiroga, el viernes a los partidos del oficialismo, era llegar al lugar de votación sin ningún candidato parlamentario ni políticos, solo con su familia y sus vecinos del barrio El Cortijo.

Hasta la casa de su madre, sin embargo, llegaron como excepción los abanderados del PC más cercanos a ella, a quienes Jara, dicen los candidatos, invitó personalmente. Quienes llegaron fueron Barraza, Alejandra Placencia y Boris Barrera.

Fuera de ellos, quienes rompieron con el diseño del comando fueron los candidatos a la reelección Andrés Giordano (FA) y Hernán Palma. Durante la caótica llegada de Jara al local, el frenteamplista llegó a recibir gritos de uno de los vecinos que acompañó a Jara desde la casa de su madre. “Los candidatos que también colaboren”, se escuchó en uno de los momentos donde el público rodeó a Jara.

Todo el camino hasta el local de votación Jara lo hizo con su pareja, Claudio Rodríguez, quien habló por primera vez con la prensa, al comentar que él es tranquilo, pero que en la tarde espera estar más “intenso”.

En un momento Jara bromeó, cuando uno de los vecinos del sector le pidió a Rodríguez -”su marido”, le dijo- que le sacara una foto junto a la candidata. “Ya, marido”, le dijo Jara a su pareja, a quien ya ha bromeado con la idea de que le pida matrimonio.