La trastienda de la caída de Santiago Montt, el primer golpe de timón de Kast

Llegó entusiasmado hasta Espacio Riesco. El abogado Santiago Montt, quien hasta ese momento estaba confirmado como futuro ministro de Minería, lo hizo para participar de la primera cita entre José Antonio Kast y su gabinete ministerial.

Sin embargo, fue en ese mismo lugar donde más tarde, cerca de las 19.00, se le comunicó que finalmente no asumiría el cargo.

La noticia, de hecho, sorprendió a varios de los presentes en la ceremonia realizada en la “Moneda chica”, donde el acto se retrasó por cerca de una hora. Y es que en la tarima, el equipo de Kast retiró una de las 25 etiquetas dispuestas para los ministros.

Se trataba justamente de a cinta marcaba el espacio para Montt, lo que obligó a un movimiento de última hora y que no estaba previsto en el diseño: que el futuro jefe de la cartera de Economía, Daniel Mas, asumiera como biministro.

El cambio no solo atrasó por casi una hora la ceremonia, sino que también obligó a Kast a dar su primer golpe de timón.

Y es que Montt era uno de los confirmados para el equipo ministerial. No solo había asistido al encuentro en Espacio Riesco, sino que también durante el lunes concurrió a la sede del Partido Republicano para sostener una última reunión con el equipo de Kast, donde aprovechó de tomarse la foto oficial para la presentación del gabinete.

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Sin embargo, este martes en la tarde su nombre empezó a generar rapidamente ruido. La razón: durante la mañana, a través de comunicado, la minera Los Andes Cooper, empresa donde Montt ejercía como gerente general, se adelantó a Kast y anunció que dejaría el cargo para asumir en Minería.

El texto, que difundieron a través de sus redes sociales y que finalmente fue eliminado, incluía una declaración del propio Montt.

“Fui honrado de que me hayan pedido servir a mi país como Ministro de Minería (…). Ha sido un privilegio trabajar con Los Andes en el avance del proyecto Vizcachitas, uno de los proyectos greenfield de cobre más grandes en Chile, garantizando que sea una iniciativa que beneficie a todos los accionistas”, se leía en el texto.

Junto con ello, la empresa también notificó el hecho en el mercado canadiense.

Así, la molestia en la Oficina del Presidente Electo (OPE) era evidente. Aunque públicamente algunos desdramatizaron el tema, pues -dicen- siempre se transparentó que podía haber movimientos hasta que no se anunciara el gabinete, lo cierto es que en la interna coincidieron en que era “impresentable” que, sin siquiera dar un aviso, Montt se anticipara a la presentación formal del equipo ministerial.

“Siempre se dijo que acá había que esperar que se pronuncie el presidente y las especulaciones dieron paso hasta el punto de que una empresa termina haciéndose cargo de eso y publicando que una persona de sus filas (sale). Esos son temas que claramente muestran una imprudencia enorme de esa empresa”, dijo este miércoles, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el timonel republicano Arturo Squella.

En esa línea, explicó que “siempre estuvo la alternativa de fusionar ministerios”. Sobre esto último, además, agregan que la caída de Montt sirvió para dar cumplimiento a una de las promesas de Kast de poner “bi o tri ministros”. Esto, con el objetivo de evitar cuestionamientos por esa materia.

A lo anterior, también se sumaba el hecho de que en el comunicado se afirmaba que el abogado se mantendría a cargo de la empresa hasta el 19 de febrero con el objetivo de mantener “una transición ordenada”, lo que también molestó en el equipo de Kast considerando que a todos los ministros se les solicitó total disponibilidad para empezar a liderar sus futuras carteras desde ese mismo martes.

El tema, incluso, desató las críticas del actual oficialismo, donde justamente apuntaron en que haya sido un privado el que haya anunciado el nombramiento, y no el propio Kast.

En ese contexto, en la OPE entendieron que mantenerlo en el equipo ministerial era insostenible y fue el propio presidente electo quien tomó las riendas del asunto. Según fuentes del entorno Kast, él tomó la decisión de sacarlo de la nómina final y así se le comunicó en el encuentro en Espacio Riesco.

Mantenerlo en el cargo -advirtió- marcaría un mal precedente para su liderazgo en su equipo ministerial, por lo que decidió dar su primer golpe de timón y -según fuentes de la OPE- dejó en claro que ese tipo de errores no serían permitidos bajo ningún caso en su administración.

En todo caso, según explican en el entorno de Kast, la opción de Montt nunca generó consenso en su entorno. De hecho, es conocido que la idea era que la cartera fue ofrecida al Partido Nacional Libertario, específicamente a su secretario general Juan Antonio Urzúa.

Sin embargo, después de que la colectividad declinara sumarse al gobierno, el abogado apareció en el radar. Esto, pese a la preocupación en la OPE por sus eventuales conflictos de interés que podían surgir una vez en la cartera, considerando su carrera en empresas mineras como Los Andes Copper y BHP.