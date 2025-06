La “vaquita” por Tohá: PPD, PS, PR y PL hacen caja para ver cuánto aportar en medio de inquietud del comando

Es un tema que los cuatro partidos del Socialismo Democrático venían conversando hace días y que se puso sobre la mesa este lunes con el comando de la abanderada del sector, Carolina Tohá: cuánto aportará financieramente cada colectividad.

Al centro de operaciones de la abanderada, en calle Londres, llegaron los timoneles Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD) y Leonardo Cubillos (Partido Radical), junto con Bartolomé Reus, en representación del Partido Liberal.

Ahí, según presentes, la jefa de campaña de Tohá, Pía Mundaca, consultó por el asunto y sobre cuánto aportaría cada tienda. De acuerdo a las mismas versiones, la senadora Paulina Vodanovic, quien solo estuvo en una parte de la cita, contrapreguntó cuánto es lo que necesitaba la candidata.

El dinero destinado a la campaña es algo que genera ruido entre quienes respaldan a Tohá como candidata. Y es que saben que, frente a las demás colectividades, hoy están en desventaja.

En total, de acuerdo al portal de aportes del Servel -actualizado hasta el viernes 30 de mayo-, Tohá acumula $20.185.900, provenientes de 99 abonos. Ninguno de ellos ha sido en nombre de los partidos que sustentan su candidatura.

En contraste, Gonzalo Winter lidera en aportes con $158 millones. $150 millones provinieron de su partido, el Frente Amplio.

18/10/2024 GONZALO WINTER MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

En tanto, aunque aún no se registra el aporte en el sitio del Servel, desde el Partido Comunista (PC) afirman que destinarán alrededor de $140 millones a la campaña de su abanderada, Jeannette Jara, quien, por lo demás, ya ha recibido alrededor de $3 millones en aportes.

08/04/2025 - JEANNETTE JARA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Jaime Mulet, el candidato de la Federación Regionalista Verde Social, también recibió un aporte de su partido: de $35 millones.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Para el PS hablar de plata es complejo. El partido acarrea un déficit financiero de $1.061 millones. Por lo mismo, la tienda advirtió que sí aportará, pero que el monto no será muy elevado.

En la colectividad, además, existe reticencia frente a la idea de aportar a una campaña encabezada por alguien que no es militante socialista. Hay quienes no ven sentido a invertir en una candidatura que no les pertenece. Ese fue uno de los argumentos que utilizaron quienes empujaron la fallida postulación presidencial de Vodanovic en abril.

“El monto hay que estudiarlo. Hay que ver cuánto plata podemos levantar”, dijo Vodanovic el domingo, en entrevista con radio Biobío.

En el PPD, en tanto, también están haciendo caja para ver cuánto dinero desembolsarán para Tohá. Para ellos la responsabilidad, creen, es mayor debido a que la candidata proviene de su partido. Por lo mismo, según transmiten en la mesa liderada por el senador Jaime Quintana, el objetivo es zanjar hoy el aporte que harán.

Lo mismo entre los radicales. De hecho, su presidente, Leonardo Cubillos, indicó a este medio que “en las reuniones periódicas que tenemos como comité político siempre se informa la situación de la campaña y el comando. Es algo normal. Dado que empezó ya la campaña, los partidos presentes de motu proprio quedamos de revisar nuestras cuentas y comprometernos con un aporte, como también en otras áreas hacemos esfuerzos de colaboración mutua".

Según transmiten en los partidos, el comando quedó de enviarles cuánto es el monto que necesitan.