    Labbé (PNL) respalda crear una comisión investigadora por cable submarino y califica de “tóxica” la postura de EE.UU.

    El diputado se sumó a la propuesta de la UDI y sostuvo que la instancia "es lo suficientemente potente para poder indagar en ciertos antecedentes que la ciudadanía y el parlamento no manejan".

    Por 
    Javiera Ortiz
    El diputado Cristián Labbé.

    El diputado del Partido Nacional Libertario, Cristián Labbé, abordó la controversia en torno al cable submarino entre Chile y China y respaldó la idea de una comisión investigadora propuesta por parlamentarios de la Unión Democrática Independiente (UDI) durante el martes.

    Esto luego de que se diera a conocer que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que visaba el proyecto cuestionado por Estados Unidos y que posteriormente fue anulado a las 48 horas.

    Labbé defendió la idea de una comisión investigadora. “Absolutamente hay que sumarse. Lo que abunda no daña, sobre todo en este tipo de investigaciones”, señaló en radio Pauta.

    “Una comisión investigadora es lo suficientemente potente para poder indagar en ciertos antecedentes que la ciudadanía y el parlamento, como poder independiente, no maneja. También es distinto una comisión investigadora cuando el gobierno está en ejercicio, a cuando el gobierno ya se fue”, agregó Labbé.

    Aún así, defendió la soberanía nacional de las presiones externas a raíz de la sanción de Estados Unidos -que revocó las visas de Muñoz y otros dos funcionarios del gobierno- y apuntó que “lo que nosotros tenemos que hacer es resguardar nuestra soberanía (...) creo que Estados Unidos está siendo un poquito tóxico, está en una estrategia bien agresiva geopolíticamente”.

    Sobre la postura que deberá adoptar el gobierno entrante de José Antonio Kast en cuanto a las relaciones internacionales con China y Estados Unidos, sostuvo que “José Antonio tiene que recopilar la información. Tiene que mantener las relaciones, porque los dos son socios estratégicos para nosotros (...) tendremos que ver qué es lo que más le conviene a Chile y no con ideologías políticas”.

    Rol del PNL en el gobierno entrante

    En tanto, Labbé abordó de igual forma el escenario político previo al cambio de mando y el rol que tendrá su colectividad en el gobierno de Kast a partir del 11 de marzo. “Creo que el Partido Nacional Libertario tiene que siempre jugar del lado de este gobierno”, señaló.

    “No podemos torpedear este gobierno antes de que comience y menos antes de los primeros 100 días a lo menos para saber cuál va a ser la puesta en escena del equipo de José Antonio”, agregó.

