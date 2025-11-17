Las elecciones parlamentarias en las voces de sus ganadores

La elección parlamentaria dejó un mapa político reordenado, marcado por triunfos contundentes, doblajes inéditos y liderazgos regionales que llegan fortalecidos a la recta final de la segunda vuelta presidencial.

Una de las señales más potentes vino desde Atacama, donde Daniela Ciccardini (PS) obtuvo la primera mayoría nacional en porcentaje y protagonizó un doblaje histórico para el progresismo, con la relección de la Yasna Provoste (DC).

Daniella Cicardini JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Es una situación histórica, que quiebra la tendencia nacional y permite hacer historia para que fuerzas progresistas lleguen al Senado con los dos escaños para la izquierda”, afirmó.

En Valparaíso, el diputado Andrés Longton (RN) logró pasar al Senado, expresando que “este triunfo no es mío; es de cada uno de ustedes que creyeron y soñaron con una región más justa, segura y con más oportunidades”. Su compañera de partido, Camila Flores, también fue electa, y afirmó que “hoy día parte la recuperación del alma de nuestro país libre y soberano”.

Andrés Longton SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En el bloque de izquierda, la senadora electa Karol Cariola (PC) destacó que su triunfo refleja “un camino recorrido de varios años” y recalcó que el desafío ahora está en “consolidar y resguardar la democracia”, esto, tras el paso a segunda vuelta de José Antonio Kast.

Karol Cariola Andres Perez

Desde el Frente Amplio, Diego Ibáñez también logró un escaño senatorial, y valoró el respaldo regional a “un proyecto colectivo” y sostuvo que hay “esperanza de unir más actores para la segunda vuelta”.

En la misma región, pero en los comicios para la Cámara Baja, Hotuiti Teao (UDI) obtuvo la primera mayoría, destacando que recibe su reelección “con profunda humildad” y reafirmando su compromiso con familias damnificadas, adultos mayores y territorios como Rapa Nui y Juan Fernández.

En tanto en la región Metropolitana, Gustavo Gatica —electo por el Distrito 8— aseguró que su votación se explica porque “planteamos problemáticas que le hicieron sentido a la gente”, vinculado su resultado tanto a su historia personal como al legado del estallido social.

Añadió que, pese a que los números no fueron los esperados, “este pueblo sabe lo que es luchar” y llamó a redoblar esfuerzos para la segunda vuelta.

Gustavo Gatica

En el Distrito 10, Gonzalo Winter fue reelecto con primera mayoría, agradeciendo la confianza y reconociendo que, pese a la adversidad de enfrentar una mayoría de derecha en el Congreso, seguirán “dando la pelea en cada rincón del país”.

Por otro lado, en el Maule, la composición del Senado quedó dividida entre el avance republicano y la continuidad del progresismo. Cristian Vial (REP) agradeció el apoyo que lo llevó a la Cámara Alta y aseguró estar comprometido a “devolver la tranquilidad a los maulinos”. En tanto desde el oficialismo, Paulina Vodanovic (PS) destacó que lograron mantener los dos escaños del sector en una región “compleja políticamente”, subrayando la presencia de dos mujeres en el resultado, sumándose así la victoria de Beatriz Sánchez (FA).

Paulina Vodanovic JAVIER SALVO/ATON CHILE

Finalmente, en La Araucanía, el tema de la seguridad dominó los discursos de los ganadores. Rodolfo Carter afirmó que se compromete a ser “el mejor senador que ha tenido la región”, mientras que Vanessa Kaiser (PNL) agradeció la confianza y enfatizó que “lo primero en La Araucanía es la seguridad”, planteando la necesidad de un plan específico para enfrentar los desafíos del territorio.