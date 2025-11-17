OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Las elecciones parlamentarias en las voces de sus ganadores

    La elección dejó un mapa reordenado para la nueva configuración del Congreso, con múltiples liderazgos regionales que llegan fortalecidos de cara a la segunda vuelta presidencial.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La elección parlamentaria dejó un mapa político reordenado, marcado por triunfos contundentes, doblajes inéditos y liderazgos regionales que llegan fortalecidos a la recta final de la segunda vuelta presidencial.

    Una de las señales más potentes vino desde Atacama, donde Daniela Ciccardini (PS) obtuvo la primera mayoría nacional en porcentaje y protagonizó un doblaje histórico para el progresismo, con la relección de la Yasna Provoste (DC).

    Daniella Cicardini JAVIER SALVO/ATON CHILE

    “Es una situación histórica, que quiebra la tendencia nacional y permite hacer historia para que fuerzas progresistas lleguen al Senado con los dos escaños para la izquierda”, afirmó.

    En Valparaíso, el diputado Andrés Longton (RN) logró pasar al Senado, expresando que “este triunfo no es mío; es de cada uno de ustedes que creyeron y soñaron con una región más justa, segura y con más oportunidades”. Su compañera de partido, Camila Flores, también fue electa, y afirmó que “hoy día parte la recuperación del alma de nuestro país libre y soberano”.

    Andrés Longton SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En el bloque de izquierda, la senadora electa Karol Cariola (PC) destacó que su triunfo refleja “un camino recorrido de varios años” y recalcó que el desafío ahora está en “consolidar y resguardar la democracia”, esto, tras el paso a segunda vuelta de José Antonio Kast.

    Karol Cariola Andres Perez

    Desde el Frente Amplio, Diego Ibáñez también logró un escaño senatorial, y valoró el respaldo regional a “un proyecto colectivo” y sostuvo que hay “esperanza de unir más actores para la segunda vuelta”.

    En la misma región, pero en los comicios para la Cámara Baja, Hotuiti Teao (UDI) obtuvo la primera mayoría, destacando que recibe su reelección “con profunda humildad” y reafirmando su compromiso con familias damnificadas, adultos mayores y territorios como Rapa Nui y Juan Fernández.

    En tanto en la región Metropolitana, Gustavo Gatica —electo por el Distrito 8— aseguró que su votación se explica porque “planteamos problemáticas que le hicieron sentido a la gente”, vinculado su resultado tanto a su historia personal como al legado del estallido social.

    Añadió que, pese a que los números no fueron los esperados, “este pueblo sabe lo que es luchar” y llamó a redoblar esfuerzos para la segunda vuelta.

    Gustavo Gatica

    En el Distrito 10, Gonzalo Winter fue reelecto con primera mayoría, agradeciendo la confianza y reconociendo que, pese a la adversidad de enfrentar una mayoría de derecha en el Congreso, seguirán “dando la pelea en cada rincón del país”.

    Por otro lado, en el Maule, la composición del Senado quedó dividida entre el avance republicano y la continuidad del progresismo. Cristian Vial (REP) agradeció el apoyo que lo llevó a la Cámara Alta y aseguró estar comprometido a “devolver la tranquilidad a los maulinos”. En tanto desde el oficialismo, Paulina Vodanovic (PS) destacó que lograron mantener los dos escaños del sector en una región “compleja políticamente”, subrayando la presencia de dos mujeres en el resultado, sumándose así la victoria de Beatriz Sánchez (FA).

    Paulina Vodanovic JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Finalmente, en La Araucanía, el tema de la seguridad dominó los discursos de los ganadores. Rodolfo Carter afirmó que se compromete a ser “el mejor senador que ha tenido la región”, mientras que Vanessa Kaiser (PNL) agradeció la confianza y enfatizó que “lo primero en La Araucanía es la seguridad”, planteando la necesidad de un plan específico para enfrentar los desafíos del territorio.

    Rodolfo Carter Andres Perez
    Más sobre:EleccionesElecciones 2025Elecciones presidencialesElecciones parlamentariasCongresoSenadoresDiputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

    Jara y Kast pasan a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    Daniel Mansuy: “Este es el resultado electoral más exitoso en la historia de la derecha”

    Distrito 3: revisa quiénes serán los diputados de la Región de Antofagasta

    Distrito 8: Gustavo Gatica, Marcos Barraza, Tatiana Urrutia, Cristián Contreras, Enrique Bassaletti, Mario Olavarría y Pier Karlezi llegan a la Cámara

    Lo más leído

    1.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    5.
    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo
    Chile

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

    Jara y Kast pasan a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa
    Mundo

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena