Las objeciones en esferas políticas y empresariales a dichos de Vallejo sobre riesgo del litio y cobre tras operación en Venezuela

“Así como fue Venezuela ahora, mañana (puede ser) el Canal de Panamá, Groenlandia, y quién sabe sino también sobre otro recurso estratégico como el cobre o litio en otros países de nuestra región”.

Esa advertencia lanzó en su habitual vocería de los lunes la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), al condenar la incursión militar, así como las intenciones declaradas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre tomar el control del petróleo venezolano.

En sus palabras, la portavoz del Ejecutivo reforzó la postura del Ejecutivo, dada a conocer el mismo sábado por el Presidente Gabriel Boric, en contra de la “Operación Resolución Absoluta”, que culminó con la extracción de Nicolás Maduro de Caracas para ser juzgado en territorio norteamericano, pero además, insinuó que este podría ser un paso en una escalada mayor en el continente.

Rápidamente surgieron voces disidentes que contrastaron el aviso de la secretaria de Estado, entre ellos, el excanciller y actual miembro del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), Alfredo Moreno.

Al ser consultado por estos dichos, en conversación con radio Pauta, Moreno estimó que “hacer un parangón entre lo que pasó en Venezuela y las otras cosas, creo que es ir demasiado lejos".

Además, planteó que “hay que moverse con realismo, Chile es un país muy pequeño, alejado de los centros de poder por nuestra ubicación geográfica, muy abierto al mundo. Dependemos enormemente de Estados Unidos, de China, de lo que suceda en la Unión Europea y por lo tanto para nosotros esto es clave".

Más duro fue el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien calificó la declaración de Vallejo como una “irresponsabilidad gigante” y una “locura”.

“Usted es ministra de Estado, usted representa a Chile, usted no puede referirse así y poner en riesgo las relaciones que tengamos con Trump y con Estados Unidos, que es un socio importante comercialmente y también histórico”, enfatizó.

El timonel gremialista dijo que una advertencia de ese tipo significa que la vocera de gobierno “no entiende nada de lo que ocurrió en Venezuela, que no entiende de que ahí no había democracia, que no entiende lo que vivían los venezolanos, el sufrimiento, que no ha visto los 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país por culpa de Maduro. La verdad es que es una declaración impresentable”.

Desde el mundo empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, apuntó en diálogo con radio Duna que lo de Vallejo “es un análisis bien político” y que lo ve “muy lejano a la realidad”.

“Lo que veo es que se derrocó un gobierno, que se tomó una elección. De ahí a que puedan estar amenazados los recursos naturales es un salto demasiado voluntarioso”, señaló.

La eventual amenaza a la que alude Vallejo sí encontró respuesta positiva en el presidente del Partido comunista -su colectividad-, Lautaro Carmona, que en conversación con 24Horas dijo que “la incursión agresiva, que se llamó prepotente, autoritaria, invasiva, militarista, de Donald Trump respecto a un país de América Latina, eso es muy peligroso. Hoy día es Venezuela, por el petróleo, mañana puede ser el cobre y el litio”.