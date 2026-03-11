Las primeras palabras de Kast como Presidente: “Estoy con sentimientos encontrados por el carabinero”

A pocos minutos de asumir como Presidente de Chile, José Antonio Kast, se dirigió -como se hace tradicionalmente- al Palacio Cerro Castillo de Valparaíso.

Allí, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, brindará un almuerzo a las delegaciones internacionales que asistieron al cambio de mando.

A su llegada al lugar, Kast entregó breves declaraciones a la prensa, sus primeras palabras como el nuevo Jefe de Estado.

“Estoy con sentimientos encontrados por el carabinero, pero también contento por esta tradición republicana”, sostuvo.

Antes de asumir, Kast también dedicó palabras al uniformado que fue baleado en Puerto Varas y ahora se mantiene con muerte cerebral.