Las recriminaciones en la derecha tras nuevo fracaso en un libelo acusatorio

“Si la hubiésemos redactado nosotros hubiese quedado mejor”. “La acusación contenía unos errores”. “Los republicanos son los responsables”.

Esas son sólo algunas críticas que transmitían, tanto en público como en privado, diversos parlamentarios de oposición luego de que la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, fuera rechazada este jueves en la Cámara de Diputados al acogerse -con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención- la cuestión previa que planteó la defensa del secretario de Estado.

La nueva derrota de la derecha en un juicio político contra ministros de Estado de la administración Gabriel Boric -la quinta que se cae en la Cámara Baja- empezó a hacerse patente en los días previos y ya en horas de la mañana lo daban como un hecho. Prueba de ello es que en Renovación Nacional, aseguran fuentes de esa bancada, tenían contemplado realizar una crítica pública al Partido Republicano apuntando a que “no logran concitar mayorías”. Esto, en alusión a la derrota que también sufrió el sector con el “A favor” en el plebiscito, donde la tienda fundada por José Antonio Kast tuvo la mayoría del Consejo Constitucional.

Sin embargo, en RN reconocen que, durante el transcurso del día, recularon de realizar esa bajada comunicacional contra republicanos. “No había sentido de generar un conflicto, no se puede echar la culpa si somos parte del proceso”, aseguran conocedores de esos diálogos.

Aunque la arremetida de RN quedó descartada tempranamente, diversos parlamentarios del sector sí hicieron valer las responsabilidades a los diputados que impulsaron la acusación -el Partido Social Cristiano y republicanos- aludiendo, principalmente, al timing político que se manejó en el libelo y por los aspectos formales del escrito.

Ya una vez votada -incluso en medio de la exposición del abogado defensor del ministro, Pablo Ruiz-Tagle- las recriminaciones en la oposición se hicieron sentir.

En ese sentido, desde la UDI transmitían que la acusación quedó “mal redactada y que no se hizo bien”. Tanto así que incluso algunos parlamentarios pensaron en no concurrir a votar, aunque terminaron llegando igualmente.

Entre los mea culpa que han hecho en la oposición es que de antemano sabían que no estaban los votos para que la acusación lograra sortear la Cámara de Diputados. De todas formas, en la derecha mantuvieron sus críticas a Montes e intentaron poner el foco ahí y evitaron profundizar en las recriminaciones con sus pares del sector.

“La autocrítica es que fue extemporánea, formalmente la acusación contenía unos errores, pero el tema de fondo es grave, no podemos dejar de olvidar que si el ministro Montes no sabía lo que pasaba en su ministerio y sólo se enteró por la prensa de las irregularidades, es un tema grave, a mi juicio, es alguien que no está capacitado para ser ministro”, afirmó el diputado Gustavo Benavente (UDI).

“El PDG, Amarillos, Demócratas por qué votaron por salvar la responsabilidad política del ministro en una cosa tan grave, a cambio de qué fue eso”, acusó Benavente.

La diputada Carla Morales (RN), en tanto, apuntó directamente al Partido Social Cristiano, acusando que no logró presentar un libelo bien fundamentado. “No creo que existan partidos más responsables que otros, pero claramente una acusación debe estar bien sustentada jurídicamente y creo que en eso falló el Partido Social Cristiano”, indicó.

Otro parlamentario de RN, en privado, señaló que era partidario de otro mecanismo para fiscalizar al ministro Montes, como la interpelación y que el libelo lo comandara el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano era algo que no compartía.

Jorge Guzmán (Evópoli), por su parte, lanzó sus dardos contra los republicanos. “Como Evópoli no suscribimos la acusación constitucional que fue desprolijamente impulsada por el Partido Republicano, pero si la apoyamos con nuestros votos por considerar que la responsabilidad política del ministro es ineludible”, criticó.

Segunda derrota de la derecha en menos de un mes

En la derecha, además, son conscientes de esta nueva derrota política en menos de un mes, luego del plebiscito. Por lo mismo, algunos parlamentarios intentaron hacer una especie de control de daños y apuntaron hacia el gobierno.

Respecto de cómo sacudirse de este segundo golpe, en RN afirman que se debe articular “un pacto en pensiones con el centro y la derecha”.

En ese partido, además, en privado continuaron las críticas en contra de republicanos.

Desde la UDI, en tanto, también asumen el fracaso, mientras que en Evópoli tienen una mirada más crítica del rol del sector.