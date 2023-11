Las recriminaciones que dejó en la DC el “A favor” de Eduardo Frei

Un fuerte movimiento telúrico se produjo este jueves en la Democracia Cristiana. A 24 días del plebiscito del 17 de diciembre, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle oficializó lo que para algunos era un secreto a voces: su voto por la opción “A favor” en el próximo referéndum. La decisión se tomó a contrapelo de lo que zanjó la junta nacional de su partido, la Democracia Cristiana, en donde el 92,31% optó por el “En contra”.

Su postura removió el tablero de la falange, en donde incluso algunos sostuvieron conversaciones para que el exmandatario de la Concertación no se pronunciara y no abriera un flanco a la derecha del partido. Frei es el único expresidente vivo que queda en la colectividad y estos intentos levantaron polvo y malestar en la tienda.

Algunos fueron optimistas por un voto “En contra” de Frei. Uno de ellos fue el expresidente del Senado Andrés Zaldívar. El abogado señaló a La Tercera, ad portas de la junta nacional en la que la DC definió su rechazo en el plebiscito, que “creo, por las conversaciones que hemos tenido y conociendo lo que él piensa, que en la junta vamos a tener una posición cercana al Presidente Frei”.

Pero Zaldívar, junto con el resto de altos personeros decé, se enteró esta semana de que Frei y su partido caminarán por sendas distintas de cara al plebiscito. Tras enterarse de la postura del exjefe de Estado, Zaldívar mencionó que “quiero expresar, con todo el cariño que le tengo, que respeto totalmente su decisión, que parece ha sido hecha con reflexión y con estudio. Y llega a una conclusión diferente a la que yo tengo”.

Frei fue el último exjefe de Estado que reveló su voto. Ya lo hicieron previamente Sebastián Piñera por el “A favor” y Ricardo Lagos junto a Michelle Bachelet por el “En contra”. Para el expresidente de la República guardar silencio, como le propusieron figuras de la DC -entre ellos el propio Zaldívar-, nunca fue una opción, sobre todo tras ver cómo se manifestaron los otros exmandatarios.

Frente a esto, varios en privado apuntaron contra la directiva DC que encabeza el diputado Alberto Undurraga, a quien se le encomendó el contacto con Frei. De hecho, tras el pronunciamiento del exjefe de Estado, Undurraga planteó que “estoy tomando contacto con el expresidente para dialogar en torno al contenido de su declaración y de la posición de la Democracia Cristiana”.

Dicho diálogo, dicen desde el entorno de Frei, no se ejecutó hasta el cierre de esta edición. Las mismas fuentes, además, evalúan de forma negativa la vocería de Undurraga, así como también de quienes han levantado las recriminaciones o discrepancias en contra del expresidente.

Solo este martes salieron dos de los tres senadores que tiene la DC a diferir del pronunciamiento de Frei. Así, el vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla, planteó que “no concuerdo con el Presidente cuando dice que se termina la incertidumbre jurídica con esta Constitución, al revés. (...). Vamos a tener un período de incertidumbre e incertezas respecto del futuro del país. (...). No estoy de acuerdo con la opinión del Presidente Frei y hago un llamado a votar ‘En contra’”.

Por otro lado, Iván Flores manifestó que “todas las opiniones son legítimas, pero discrepo con dichos del expresidente Frei. Por amplísima mayoría la DC decidió votar ‘En contra’ y así haremos. Tampoco se trata de ‘aprobar y después arreglar’”.

El diputado y vicepresidente de la DC, Héctor Barría, desconoció las gestiones de su directiva para persuadir a Frei y agregó que “este tipo de declaraciones individuales solo aumentan la crisis de los partidos”.

El temor tras las gestiones de la DC ignoradas por Frei pasan por el efecto que tendrá su opinión, la que aseguran que tiene un peso sobre todo en la base militante del partido. Así, por ejemplo, algunos plantean en privado que esto abrirá una “caja de Pandora” para aquellos militantes que podrían estar esperando la postura del expresidente. Una de esas voces es la excomisionada experta de la DC en el proceso constitucional, Paz Anastasiadis.

Desde su entorno señalan que ella manifestará su voto durante los próximos días y que este podría ser, al igual que Frei, distinto al camino por el que optó la DC. En la misma posición estará el presidente de la falange en la RM, Rodrigo Albornoz, quien en la última junta nacional fue minoría tras fijar una posición en favor de la libertad de acción el 17-D.

El diseño de Frei y su efecto en la campaña

Quienes conocieron el diseño esgrimido por Frei Ruiz-Tagle dan cuenta de que su voto por el “A favor” se definió días después de terminado el proceso constitucional, luego de estudiar la propuesta junto a su equipo de asesores técnicos más cercano. Del mismo modo, el expresidente conversó sobre el tema con amigos que le dejó la política, como su exministro de la Segpres, Genaro Arriagada, quien, sin embargo, se encuentra en la vereda del frente para el 17-D, pues es un reconocido votante del “En contra”.

Una de las conversaciones entre los dos históricos de la DC tuvo lugar entre dos viajes que realizó Frei a Asia, el primero a China y el segundo a Indonesia y Japón. Allí, conocedores de la cita afirmaron que ambos habrían hablado sobre el tema constitucional, aunque no con ánimos de convencer al otro, sino más bien como una conversación “entre dos amigos”.

En su último paso por Asia, Frei estuvo acompañado por su hija Magdalena, con quien aprovechó espacios libres para delinear la salida comunicacional para dar a conocer el voto del exmandatario. Así, se desechó, por ejemplo, informar su voto por medio de una entrevista y se optó por replicar el mecanismo utilizado para el plebiscito constitucional del 2022, en donde Frei reveló su voto por el “Rechazo” por medio de un video.

Así, al aterrizar en suelo nacional, este lunes el expresidente llegó hasta la embajada de Japón en Chile, en donde se realizó al despedida del embajador Shibuya Kazahisa. Allí, Frei se encontró con la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón. Ambos, acompañados por sus respectivas parejas, conversaron antes de que empezara el evento. Conocedores del diálogo dieron cuenta de que Frei le dijo a la parlamentaria que en los próximos días informaría su postura de cara al plebiscito. Del mismo modo, se descarta que el exmandatario haya explicitado la opción que apoyará, los tiempos o la forma.

Tras tres días, la postura de Frei se oficializó en la mañana de este jueves, cuando -por medio de una carta de dos páginas y de un video de más de cinco minutos- el exmandatario fue a contrapelo de la DC y afirmó estar “A favor”.

“Votaré A favor con total tranquilidad”, planteó Frei. Allí también manifestó que “Chile debe terminar con la incertidumbre y la inseguridad social y jurídica que menoscaban la calidad de vida de los chilenos y que limitan las inversiones (...). Este proceso ha durado demasiado tiempo y si no lo terminamos ahora no faltarán quienes buscarán persistir en un tercer intento, ya lo han dicho”.

La postura del exmandatario fue celebrada por Demócratas. El senador y vicepresidente de la tienda, Matías Walker, dijo que “fue una muy buena sorpresa la declaración del Presidente Frei, no teníamos mayores luces respecto de su decisión”.

En las fuerzas que están por el “En contra” optaron públicamente por bajarle el perfil al tema y afirmar que el expresidente no “moverá la aguja” electoral para el 17-D, una tesis que se ha instalado con relación a los exmandatarios, a raíz de los resultados de los últimos comicios.

Consultada al respecto, la secretaria general de la DC, Cecilia Valdés planteó que “creo que no (moverá la aguja), porque fue muy contundente la decisión del partido en términos porcentuales y unánimemente todos nuestros constitucionalistas entregaron argumentos contundentes para estar contra la propuesta. Es importante su opinión, pero no nos va a detener ningún segundo en la campaña. No hay tiempo para detenerse, más que lamentarlo”.

Al mismo tiempo, en el comando oficialista del “En contra” se centraron en los argumentos que expresó el propio Frei en su carta, en la que es crítico de la conducción del proceso y respecto de algunos contenidos particulares de la propuesta constitucional.

Sobre el pronunciamiento de Frei, la vocera del “En contra”, Antonia Rivas, aseguró a La Tercera que “lo que me llama la atención de la declaración del expresidente Frei es que finalmente da argumentos contra el texto y señala deficiencias graves que tiene”.

Al mismo tiempo, en el comando oficialista apuestan a que, del mismo modo que ocurrió en la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre, la manifestación de los expresidentes de la República no “mueva la aguja” en los electores, misma tesis que se maneja en la DC.

En el comando oficialista y en la DC, en todo caso, advierten que el pronunciamiento de Frei se puede convertir en un problema para el objetivo de apuntar a un público ligado al centro político.