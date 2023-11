Andrés Zaldívar y voto por el “A favor” del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: “Respeto su decisión”

Andrés Zaldívar Larraín fue uno de los firmantes del informe de la Comisión Constitucional de la Democracia Cristiana que recomendó al partido alinearse con la postura “En contra” de la propuesta de nueva Carta Magna que se plebiscitará a fin de año. En ese documento, la comisión utilizó calificativos como “partisano, programático, contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz”, para definir el texto.

A diferencia del proceso constituyente anterior, esta vez la DC se planteó casi completamente cuadrada por rechazar el texto del Consejo Constitucional, postura que fue ratificada por su junta nacional. Sin embargo, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una de sus figuras más relevantes, puso una nota de discordia al anunciar este jueves que votará por la opción contraria a la que promueve el falangismo. Esto, pese a que la directiva DC había asumido como un objetivo prioritario persuadir al exgobernante.

“Este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida”, esgrimió Frei-Ruiz Tagle para justificar su opción.

Tras conocerse la postura de Frei Ruiz-Tagle, Andrés Zaldívar emitió una declaración en la que dice discrepar con el otrora jefe de Estado en cuanto a que la aprobación de la propuesta otorgará estabilidad al país.

“Respeto su decisión, que, por su texto, queda en claro haber llegado a esa convicción fruto de una seria reflexión y estudio”, manifestó Zaldívar.

“Mi balance es que no se logra la estabilidad institucional y que por el cuórum que se propone de tres quintos para hacer cualquier cambio futuro y no de cuatro séptimos que hoy día está vigente, hace que todos los reparos en los cuales concordamos, no podrán corregirse”, escribió el exsenador y exministro.

El histórico militante DC explicó que en el plebiscito anterior votó en contra porque el proyecto era a su juicio “inmodificable”, característica que, según expuso, se mantiene en la nueva propuesta y lo motiva a rechazar otra vez “para que vuelva el poder constituyente, a quien corresponde: al parlamento”.

A continuación la transcripción de la declaración completa:

He sido consultado por diversos medios de comunicación sobre mi opinión en relación con la declaración de Eduardo Frei en que manifiesta su decisión de votar a favor en próximo plebiscito convocado para el 17 de diciembre.

Respeto su decisión, que, por su texto, queda en claro haber llegado a esa convicción fruto de una seria reflexión y estudio.

Deja constancia de los aportes positivos que ella contiene como también sus desacuerdos con diversos e importantes temas que deberían corregirse. Nos dice que, si bien han sido aprobados por una mayoría circunstancial, su aprobación se ha ajustado a las normas de un proceso democrático.

Agrega que lamenta que se haya desaprovechado la oportunidad de haber aprobado un texto constitucional fruto de un amplio consenso lo que es un fracaso para Chile.

Pero concluye que hay que resolver sobre esta materia y estima que la forma de cerrar esta etapa y dar estabilidad es votando a favor.

Reitero que respeto su decisión, que estoy de acuerdo que hay materias positivas y también negativas en la propuesta constitucional, pero mi balance es que no se logra la estabilidad institucional y que por el cuórum que se propone de tres quintos para hacer cualquier cambio futuro y no de cuatro séptimos que hoy día está vigente, hace que todos los reparos en los cuales concordamos, no podrán corregirse, quedando los sectores más extremos del espectro político con veto permanente.

En el plebiscito anterior voté en contra porque si se aprobaba el proyecto propuesto era inmodificable, por ello con la misma razón he decidido votar en contra para que vuelva el poder constituyente, a quien corresponde: al parlamento. Es allí donde es posible hacer los cambios que sea necesario introducir a la Constitución vigente. La experiencia que hemos vivido durante cuatro años así lo confirma como también nuestra historia constitucional.

Fui partícipe del informe emitido por la comisión constitucional de la Democracia Cristiana, que valorando lo positivo y lo negativo de la propuesta constitucional, por unanimidad, recomendó votar por el rechazo en el próximo plebiscito del 17 de diciembre.

Espero que cada ciudadana o ciudadano emita su voto libremente en conciencia considerando lo que sienta que sea lo mejor para Chile. Hay que respetar a cada uno en lo que piensa, nadie puede ser descalificado por pensar distinto. Esa es una norma básica en la convivencia democrática.

Andrés Zaldívar Larraín

Santiago, 23 noviembre 2023.