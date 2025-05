“Las soluciones del Chile actual no son las del pasado”: Jara (PC) marca distancia con Tohá (PPD)

Luego de una semana de desencuentros indirectos entre Carolina Tohá (PPD) y Jeannette Jara (PC) -dos de la candidatas presidenciales del oficialismo- la abanderada comunista reconoció que su expar de gobierno se perfila como una de las candidatas más competitivas de las primarias y se distanció políticamente de ella.

“Evidentemente estamos todos unos de rivales con otros o algunos más rivales con otros. Todos los compañeros que están en la primaria me merecen profundo respeto, pero evidentemente claro, hay alguna tendencia a que ciertos liderazgos puedan ser más competitivos y en este caso, me parece que la rival con la que nos vamos a terminar enfrentando en definitiva va a ser con la exministra del Interior”, reconoció la exministra del Trabajo en una entrevista concedida al programa Estado Nacional de TVN.

“Somos diferentes, somos bien diferentes. Yo soy una mujer de izquierda que cree que las soluciones del Chile actual no son las soluciones del pasado. Pensar que las fórmulas de la Concertación con las que el país creció un buen tiempo... Es verdad, salió harta gente de la pobreza, pero tuvieron otros males, que los mismos concertacionistas en su minuto lo declararon, no es una fórmula que se repita hoy día y que nos sirva”, remarcó.

Luego de afirmar que Tohá representa a la Concertación -la coalición que gobernó el país entre los ’90 y 2010- Jara puso el foco en los proyectos aprobados durante su periodo como ministra del Trabajo: “A mí me tocó recibir una crisis previsional y bajo el liderazgo del Presidente Boric, con el trabajo mancomunado del ministro (Mario) Marcel, logramos sacar adelante esa crisis y convertirlo en un acuerdo. Me tocó recibir un sueño, que eran las 40 horas (laborales) y con arduo trabajo de la cartera que me tocó liderar lo convertimos en una realidad. Eso es darle gobernabilidad al país”.

Cuando se le consultó si la candidata del Socialismo Democrático logró alcanzar acuerdos equiparables a los suyos mientras se desempeñó como ministra del Interior, Jara respondió: “Son temas distintos. Evidentemente las evaluaciones que hay ciudadanamente también son distintas”.

El opaco apoyo de la directiva del PC

Pese a que Jara cuenta con la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, como su generalísima, se ha hecho notoria la ausencia de algunos de los representantes del ala más dura de la tienda, según reveló La Tercera este domingo.

Al ser consultada por este aspecto, Jara sinceró: “Yo no busqué ser candidata. No creo en la política como una carrera profesional. Si fuera porque pensaran que es por un interés individual, qué más cómodo para mí que quedarme como ministra (...) Tomé este camino porque fue mi partido el que me lo pidió y estoy a disposición de hacer este trabajo que es colectivo y he sentido su apoyo. Sé que habían otros liderazgos y me alegra, porque no todos los partidos pueden elegir entre distintos líderes”.

“En la militancia yo he sentido un gran apoyo, en la directiva del partido, los compañeros que están desplegados en el comando ha habido mucha presencia y compromiso. Hay otros liderazgos que están destinados a cumplir otras tareas. Una semana atrás presentamos el comando, que lo encabeza la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa. Y para mí, esa es una señal clara de la institucionalidad”, complementó.

Asimismo, aseguró que cuando inicie el periodo de campaña legal el 30 de mayo los gestos de respaldo van a quedar expuestos “con mayor claridad”.

Sobre su relación con el expresidenciable, Daniel Jadue, otras de las cartas que contaba con el respaldo del PC para ser candidato este año, Jara mencionó que aún no han tenido contacto directo y que tampoco ha ido a su casa en La Reina, donde el exalcalde permanece bajo arresto domiciliario, pero que sí han dialogado “en los espacios colectivos de partido”.

“Creo que Daniel ha pasado momentos bien complejos, entre otros el fallecimiento de su madre. Está en ese proceso. Yo agradezco las palabras que ha dado de apoyo, y lo demás, me quedo con que somos todos parte de una misma colectividad en la cual todos nos ordenamos detrás de la idea que en mayoría se decida”, zanjó.

“La militancia de la izquierda y del PC en particular se ordena detrás de la decisión que se toma y eso es válido para todos, a mí también a veces me ha tocado bregar por ideas que no son las propias”, contestó ante la pregunta de si cuenta con el respaldo de los simpatizantes de Jadue en la centenaria tienda.