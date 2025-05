La guerra electoral que se desató entre Carolina Tohá y Jeannette Jara

La unidad con que el oficialismo pretende enfrentar las primarias del 29 de junio quedó en suspenso este lunes. Durante la jornada, las dos candidatas presidenciales de la alianza de gobierno, Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jeannette Jara (Partido Comunista y Acción Humanista) protagonizaron un duro enfrentamiento que interrumpió la paz con la esperaban desarrollar la campaña.

Todo partió con una entrevista que Álvaro García, el encargado programático del comando de Tohá, dio a La Tercera. El exministro, quien además es militante PPD, planteó que “esta candidatura (la del Socialismo Democrático) se aleja de dos polos: el que cree a ciegas en el mercado y el que cree a ciegas en la conducción del Estado”.

Ante sus dichos, la propia Jara decidió dar un paso al frente y responder. En conversación con Radio Usach la candidata afirmó que “hay una forma que se está instalando en los asesores de la candidata Tohá, que es muy de caricaturizar a los otros dos contrincantes. Y creo que puede ser una estrategia electoral, pero (…) yo vi la Cadem y somos igual de competitivos en segunda vuelta”. Y agregó: “Se trata de instalar que solo algunas candidaturas serían competitivas y otras no, que algunas candidaturas servirían para dar gobernabilidad y otras no”.

Las palabras de Jara molestaron al comando de Tohá. Y, en particular, a su comité político, compuesto por los presidentes de partido del Socialismo Democrático.

En la sesión de la tarde de este lunes de esa instancia, asistieron Paulina Vodanovic (PS), Leonardo Cubillos (Partido Radical), el vicepresidente PPD, Cristóbal Barra, y el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal). El timonel de esta última colectividad, Juan Carlos Urzúa, no pudo asistir pues está en España. La instancia contó con la presencia de la exministra del Interior y de su jefa de campaña, Pía Mundaca.

En la cita, de acuerdo a quienes participaron, se reforzó la idea de que Tohá -y la centroizquierda- es la única capaz de derrotar a la derecha en una segunda vuelta, que se trata de la candidatura más competitiva y la que ofrece garantías de gobernabilidad. Para concluir eso analizaron los resultados de algunos sondeos de opinión.

Tras el comité, Mirosevic, quien además es uno de los voceros del comando de Tohá, aseguró que “la candidatura de Tohá es la más competitiva frente a las derechas. Y en gran parte lo es porque ella tiene un domicilio más amplio, capaz de construir mayoría”. En ese sentido, el diputado defendió las palabras de García: “Es tal cual (como lo dijo él): esta candidatura se aleja de dos polos, los dogmáticos del mercado y también los dogmáticos del Estado”.

Esta tesis no solo incomodó a Jara. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo a La Tercera que “creo que si tenemos una conciencia real y a concho de qué es lo que estamos viviendo, una primaria donde queremos que surja una candidatura única y unitaria, este tipo de dinámicas en el diálogo, por más de ganar puntos desde el punto de vista mediático, son un error, porque luego hay que encantar a todo el sector”.

La alcaldesa de Lo Espejo y vocera del comando de Jara, Javiera Reyes, agregó a este medio que “lejos de contribuir a un debate de altura, se enmarcan en una lógica de exclusión y prejuicio que creíamos superada. Estas expresiones no solo muestran un sesgo anticomunista evidente, sino que también dañan el necesario espíritu de unidad”.

La arremetida de Jara

La exministra del Trabajo no se quedó solo en defenderse tras los dichos de Tohá. También optó este lunes por pasar a la ofensiva y cuestionar el carácter “concertacionista” de la campaña presidencial de la otrora titular del Interior.

“El principal legado del gobierno va a ser tratar de impulsar un cambio en el ciclo político, que no sé si va a lograr consolidarse o no, porque veo una restauración concertacionista muy ligada en la primaria de la candidatura de Carolina Tohá. Me preocupa, digamos, porque las recetas antiguas pueden servir en momentos del pasado, pero no necesariamente para enfrentar los desafíos del futuro“, expresó Jara en radio Usach.

Luego, agregó: “A mí me interesa generar un polo político que no sea una restauración de lo que había con anterioridad, y me refiero a la Concertación, porque encuentro que si bien hicieron muchas cosas, también hicieron cosas que no comparto, como, por ejemplo, la profundización del modelo neoliberal en el autofinanciamiento de las universidades públicas".

La candidata del Partido Comunista no se quedó ahí. Más tarde, cuando oficializó su comando, Jara abordó la salida de Manuel Monsalve del anexo penitenciario Capitán Yáber. Al hacerlo, reparó en que ese tipo de casos se manejan de forma rápida. Con ello también marcó un punto de distancia respecto de cómo se gestionó esta crisis en octubre del año pasado, al abordar la forma en la que ella, como ministra del Trabajo, administró una denuncia de índole sexual contra una de sus autoridades de la cartera que lideró, como el exsubsecretario Christian Larraín.

Tras seis meses en prisión preventiva, imputado de violación y abuso sexual, Manuel Monsalve sale de Capitán Yáber para cumplir arresto domiciliario. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Yo creo que siempre es bueno que estas cosas sean muy rápido. En mi caso, cuando me tocó tomar la decisión de proponerle al Presidente la salida del exsubsecretario (Christian Larraín), lo hice principalmente porque aquí había mujeres que estaban sufriendo acoso, que eran víctimas de esta persona. (...). Respecto al caso Manuel Monsalve, hoy día está en manos de la justicia. Yo espero que se investigue a fondo, que se transparenten todos los hechos y se tenga una perspectiva clara de que estas cosas son inadmisibles, intolerables y no pueden volver a ocurrir”, dijo Jara en el ICAL.

En contraste, Tohá, quien colaboró de cerca junto a Monsalve cuando ambos estuvieron en el gobierno, dio una respuesta más escueta. “No corresponde que los actores políticos digamos que es mucho, que es poco. Corresponde que respetemos las atribuciones de la Corte Suprema y no presionemos ni condicionemos de ninguna manera este tipo de decisiones”, sostuvo la candidata del Socialismo Democrático.

“Lo importante es que el esclarecimiento de los hechos, la definición de los delitos que se hayan cometido y el cursar las responsabilidad y sanciones que sean del caso es algo que debe suceder con celeridad, y debe suceder con plena transparencia, independiente de cuáles son las personas involucradas”, agregó la exministra del Interior.

Anteriormente, ambas candidatas se enfrentaron por sus posturas con respecto al régimen cubano. Mientras que Jara defendió que se trata de un “sistema democrático distinto”, Tohá lo tildó de autoritario y descartó que sea una democracia.