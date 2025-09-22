Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

Santiago 14 de Septiembre 2025. Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile , en Puente Alto , con la asistencia del presidente de la republica Gabriel Bóric y los candidatos presidenciales , Jeannette Jara , Joannes Kaiser y Evelyn Matthei . Raul Bravo/Aton Chile

Dentro del comando, el timonel de la UDI -y parte del comité político de Evelyn Matthei- Guillermo Ramírez fue el único que se atrevió a hacer un mea culpa.

Este lunes, en conversación con Radio Infinita, el dirigente se refirió a la confusa difusión de un adelanto de la franja electoral con alusiones negativas a los republicanos Luis Silva y Beatriz Hevia, ambos partícipes de los dos procesos constitucionales.

En el registro -publicado el jueves- cuando la locución de la abanderada hacía alusión a los procesos constituyentes ( “nos envenenaron con discursos llenos de odio que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos” ), mostraba imágenes de los exconvencionales Rodrigo Rojas Vade, Daniel Stingo y el exconsejero republicano, Luis Silva. Lo propio con Hevia cuando menciona al segundo proceso. Aunque la versión publicada en las redes de la abanderada no contenía dichas referencias.

Ramírez explicó que “ellos quisieron probablemente mostrar videos de los dos procesos constitucionales que fracasaron porque en ninguno de los dos fuimos capaces de llegar a acuerdos”.

Y agregó: “Tomaron una imagen y probablemente quienes editaron el video no sabían quiénes eran las personas. Cuando nos dimos cuenta dijimos ‘oye cuando se está hablando de extremos no puedes poner al profe Silva, que además en el pasado fue candidato por Chile Vamos y que es una persona que siempre da razón de lo que piensa’. Yo personalmente creo que uno no podría considerarlo una persona extrema”.

El timonel de la UDI continuó con su explicación: “Lo que ocurrió fue que se lanzó un video demasiado rápido . Yo entiendo que ni siquiera hubo críticas porque rapidamente se puso el video definitivo con las imágenes que correspondían”.

Aunque fue el único que se hizo cargo del material, la versión que sostienen desde el equipo de comunicaciones de la candidata es que no se pueden hacer cargo de un registro que sindican como “no oficial”.

“El unico video dado a conocer por el comando y difundido por nosotros es el video que se compartío en sus redes. Ese es el video que refleja totalmente lo que nuestra candidata piensa”, señalan.

En esa misma línea se manifestó el senador de Evópoli -y también parte del comité político- Luciano Cruz-Coke al cierre de esta edición.

“Desconocemos qué ha pasado con otros videos que se han difundido (...). Nosotros no nos podemos hacer cargo, nosotros no lo hemos difundido. No estamos por producir peleas ni incentivar extremos en Chile. Guillermo (Ramírez) se equivoca, porque el video que oficialmente distribuimos es el video que se vio (en las redes de Evelyn Matthei). Aparentemente habría una edición , que salió quién sabe por qué, pero que no se distribuyó de manera oficial por parte del comando”.

Pero la explicación del senador y del propio comando no termina por aclarar por qué dos horas antes del lanzamiento de la publicación de Matthei circuló un material fiel al que señalan como oficial, en distintos grupos de WhatsApp con adherentes de la abanderada, pero con las referencias a los dos exconsejeros republicanos.

Incluso, los primeros registros de redes sociales datan de una primera publicación en X durante la noche del miércoles 17 .

Es más, en esos mismos grupos de mensajería, miembros del comando de Matthei llamaron a bajar el video una vez que este empezó a circular.

Aunque la difusión del registro indignó a varios republicanos, el abanderado presidencial José Antonio Kast, optó por bajar el tono de la polémica.

“Nosotros estamos enfocados en los problemas reales de los chilenos (...). Siempre se van a dar debates y situaciones complejas en redes sociales, pero los chilenos no están preocupados por las redes sociales”, aseveró.