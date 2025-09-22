SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

La circulación de una pieza gráfica de la campaña de la abanderada indignó a republicanos por las alusiones negativas a dos de los suyos -Luis Silva y Beatriz Hevia- las que, posteriormente, no figuraban en el post oficial de las redes de la candidata. En el comando no hay una versión única de los hechos.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
Santiago 14 de Septiembre 2025. Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile , en Puente Alto , con la asistencia del presidente de la republica Gabriel Bóric y los candidatos presidenciales , Jeannette Jara , Joannes Kaiser y Evelyn Matthei . Raul Bravo/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

Dentro del comando, el timonel de la UDI -y parte del comité político de Evelyn Matthei- Guillermo Ramírez fue el único que se atrevió a hacer un mea culpa.

Este lunes, en conversación con Radio Infinita, el dirigente se refirió a la confusa difusión de un adelanto de la franja electoral con alusiones negativas a los republicanos Luis Silva y Beatriz Hevia, ambos partícipes de los dos procesos constitucionales.

En el registro -publicado el jueves- cuando la locución de la abanderada hacía alusión a los procesos constituyentes (“nos envenenaron con discursos llenos de odio que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos”), mostraba imágenes de los exconvencionales Rodrigo Rojas Vade, Daniel Stingo y el exconsejero republicano, Luis Silva. Lo propio con Hevia cuando menciona al segundo proceso. Aunque la versión publicada en las redes de la abanderada no contenía dichas referencias.

Ramírez explicó que “ellos quisieron probablemente mostrar videos de los dos procesos constitucionales que fracasaron porque en ninguno de los dos fuimos capaces de llegar a acuerdos”.

Y agregó: “Tomaron una imagen y probablemente quienes editaron el video no sabían quiénes eran las personas. Cuando nos dimos cuenta dijimos ‘oye cuando se está hablando de extremos no puedes poner al profe Silva, que además en el pasado fue candidato por Chile Vamos y que es una persona que siempre da razón de lo que piensa’. Yo personalmente creo que uno no podría considerarlo una persona extrema”.

El timonel de la UDI continuó con su explicación: “Lo que ocurrió fue que se lanzó un video demasiado rápido. Yo entiendo que ni siquiera hubo críticas porque rapidamente se puso el video definitivo con las imágenes que correspondían”.

Aunque fue el único que se hizo cargo del material, la versión que sostienen desde el equipo de comunicaciones de la candidata es que no se pueden hacer cargo de un registro que sindican como “no oficial”.

“El unico video dado a conocer por el comando y difundido por nosotros es el video que se compartío en sus redes. Ese es el video que refleja totalmente lo que nuestra candidata piensa”, señalan.

En esa misma línea se manifestó el senador de Evópoli -y también parte del comité político- Luciano Cruz-Coke al cierre de esta edición.

“Desconocemos qué ha pasado con otros videos que se han difundido (...). Nosotros no nos podemos hacer cargo, nosotros no lo hemos difundido. No estamos por producir peleas ni incentivar extremos en Chile. Guillermo (Ramírez) se equivoca, porque el video que oficialmente distribuimos es el video que se vio (en las redes de Evelyn Matthei). Aparentemente habría una edición, que salió quién sabe por qué, pero que no se distribuyó de manera oficial por parte del comando”.

Pero la explicación del senador y del propio comando no termina por aclarar por qué dos horas antes del lanzamiento de la publicación de Matthei circuló un material fiel al que señalan como oficial, en distintos grupos de WhatsApp con adherentes de la abanderada, pero con las referencias a los dos exconsejeros republicanos.

Incluso, los primeros registros de redes sociales datan de una primera publicación en X durante la noche del miércoles 17.

Es más, en esos mismos grupos de mensajería, miembros del comando de Matthei llamaron a bajar el video una vez que este empezó a circular.

Aunque la difusión del registro indignó a varios republicanos, el abanderado presidencial José Antonio Kast, optó por bajar el tono de la polémica.

“Nosotros estamos enfocados en los problemas reales de los chilenos (...). Siempre se van a dar debates y situaciones complejas en redes sociales, pero los chilenos no están preocupados por las redes sociales”, aseveró.

Más sobre:La Tercera PMPolíticaEvelyn MattheiVideoFranjaLuis "Profe" SilvaBeatriz Hevia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una vuelta por la casita: lo que dejó la despedida de Bad Bunny de su residencia en Puerto Rico (y qué veremos en Chile)

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Kast se mantiene liderando carrera por aportes de campaña, Matthei pide millonario crédito y Jara se estanca

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica
Chile

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?
Negocios

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

Metro lanza nueva plataforma de pago y cambia de nombre a MetroMUV

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

Presión política, millones en juego y sueño mundial: la movida de los Cóndores para jugar a estadio lleno en el Sausalito

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una vuelta por la casita: lo que dejó la despedida de Bad Bunny de su residencia en Puerto Rico (y qué veremos en Chile)
Cultura y entretención

Una vuelta por la casita: lo que dejó la despedida de Bad Bunny de su residencia en Puerto Rico (y qué veremos en Chile)

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

El escritor Ramón Díaz Eterovic es el Premio Nacional de Literatura 2025

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales
Mundo

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención