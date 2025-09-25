Nuevo cambio de fecha: Albornoz anuncia que programa de Jeannette Jara estará “los primeros días de octubre”

La vocera de Jeannette Jara, Laura Albornoz (independiente), se refirió a los cuestionamientos que han surgido respecto al retraso en la entrega del programa de la candidata de izquierda señalando que “Uno esperaría que estos comentarios, por cierto, fueran más en privado que en público”.

En conversación con El Mostrador es que Albornoz se refirió a los cuestionamientos de figuras como el timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla y el senador socialista José Miguel Insulza.

“No siempre las cosas resultan como uno espera, pero quiero señalar y ser bien clara en esto: Nosotros hemos presentado ya 170 medidas programáticas para el país”, apuntó agregando que “a mí me parece que sí hay una exageración, pero cada uno es libre de hacerlo y son las dinámicas propias que se dan en las campañas, yo lo desdramatizaría”.

En la misma línea, rectificó que el programa se dará a conocer durante los primeros días de octubre y no el 1 como había mencionado anteriormente.

Según agregó se espera que “dentro de los primeros días de octubre se entregue el programa afinado ya con el proceso participativo que se hizo, porque a diferencia de otras candidaturas que no hicieron este proceso de construcción colectiva, solo imprimieron un texto hecho por ellos mismos, me parece legítimo, pero nosotros presentamos lineamientos programáticos en cerca de 80 páginas y además lo complementamos con la opinión de las personas en este viaje a lo largo de todo el país”.

“Yo los llamaría, los invitaría a mantener la calma, faltan pocos días, van a tener el nuevo programa, esta es la versión número 3, sin contar el de las primarias, es la segunda versión del programa ya consolidado, que lo van a tener a su disposición los primeros días de octubre”, detalló.

Respecto a los dichos de Huenchumilla, Albornoz apuntó que el timonel de la DC puede solicitar el programa, “me parece muy legítimo que él lo requiera. Lo que quiero yo es dar tranquilidad, decirle a todos y todas, militantes, y sobre todo a los no militantes, independientes, los 14 millones de personas que están en el país, que tienen que tener confianza en la candidata, hemos hecho un trabajo serio, hemos estado anunciando medidas, y sin duda alguna los presidentes de partidos van a tener la información a su alcance, para no tener que firmar ningún cheque en blanco”.

Dichos de Artés

En la ocasión, la vocera del comando de Jeannette Jara además se refirió a los dichos del candidato presidencial independiente Eduardo Artés, quien señaló que en un eventual gobierno de José Antonio Kast “(La calle) no lo va a dejar gobernar y nosotros no lo vamos a dejar”.

Al respecto, Albornoz apuntó que “Las reglas de la democracia no las vamos a saltar, porque cuando las saltaban en nuestro país, murieron personas, fueron torturadas y perseguidas. Entonces, me parece a mí que el respeto a la democracia y el respeto de las reglas de la democracia y el uso de la no violencia es fundamental para que podamos mantener, hacer crecer a Chile, mantener tranquilidad en los hogares chilenos y darle, sobre todo, seguridad a los ciudadanos de que quienes gobiernan o quienes se postulan a la Presidencia de la República no van a cometer ningún acto que amenaza la gobernabilidad de nuestro país”.

En la misma línea apuntó a que un eventual gobierno de Jara tendría mayor gobernabilidad que uno de Kast. " Yo creo que la gobernabilidad está dada, particularmente por coaliciones amplias en todos los países del mundo. Quienes logran convocar a mayores sectores de la población, quienes logran convocar a mayores partidos políticos, como es el caso de la candidata Jeannette Jara".

“Yo creo que José Antonio Kast es un candidato de la extrema derecha”, agregó, enfatizando que “la verdad es que yo tengo una pésima opinión de los extremos y siempre voy a estar con aquella opción que signifique una mirada no solamente progresista, sino que convoque a la mayor cantidad de coaliciones, pensamientos, ideologías, políticas que le puedan dar paz a Chile, tranquilidad y logremos avanzar en materias importantes para los chilenos”.