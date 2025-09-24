Comando reconoce demora en la entrega del programa y Jara desdramatiza las críticas de Huenchumilla

La candidatura de Jeannette Jara enfrenta reproches en el sector que apuntan a la demora en la entrega de los lineamientos programáticos. Pese a que oficialmente entregaron el programa ante el Servel en agosto, la exministra anunció que durante su gira nacional recogería otras propuestas de la ciudadanía, lo que junto a las ideas de las colectividades, nutrirían un programa definitivo.

Sin embargo, esos lineamientos finales siguen en suspenso. Así lo hizo notar el timonel de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, quien reprochó la demora. A las críticas de la Falange se sumó el senador socialista José Miguel Insulza.

En conversación con radio Pauta, el legislador planteó que en temas programaticos existe “una falta de cooordinación y acuerdos”, especialmente en las áreas económicas e internacional.

Desde el comando de Jara, la vocera Laura Albornoz reconoció un atraso en la construcción de la nueva agenda, pero aclaró que se debe a la dificultad de procesar y sistematizar la información reunida en la gira.

En diálogo con Pauta, este miércoles señaló: “Tienen razón en el sentido de que les gustaría haber tenido antes el programa. Va a estar el 1 de octubre, pero tomamos también la decisión de hacerlo participativo, porque uno puede hacer un programa aquí en Santiago y luego llega a Concepción o Coyhaique y son otras las preocupaciones".

Jara también salió al paso de los cuestionamientos y desdramatizó los reclamos de Huenchumilla.

En ese sentido, sostuvo que “comprende la inquietud del senador Huenchumilla” y aclaró: “Evidentemente una vez que estén todos (los puntos) chequeados, cierto, porque estamos dentro de los plazos que nosotros habíamos definido como cronograma, yo creo que puede haber algún malentendido pero que claramente la idea es poder despejarlo, se les van a hacer llegar a todos”.