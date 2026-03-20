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    Política

    Lautaro Carmona y posibles movilizaciones: “Van a ser en mérito de las políticas que el gobierno sigue impulsando”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el presidente del Partido Comunista cuestionó fuertemente las medidas de los primeros 10 días del gobierno. "Se evidencia mucho cuáles son los intereses que representa el gobierno de José Antonio Kast", sostuvo.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Las decisiones de José Antonio Kast en sus primeros días de gobierno no han caído bien en la oposición y lo han hecho saber públicamente. Y en medio de momentos de reconstrucción política del sector, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, explica lo que, a su parecer, serán las consecuencias de estas acciones del Ejecutivo.

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el timonel comunista cuestionó las medidas de Kast en estos primeros 10 días al mando de La Moneda, apuntando a que van en contra de la clase media y los trabajadores.

    Carmona sostuvo que las consecuencias de estas primeras medidas “la van a pagar, en primer lugar, los trabajadores y trabajadoras del sector público y, en general, los trabajadores y trabajadoras y el pueblo llano, la capa media, por ejemplo, en las medidas que se anuncian respecto a cómo vamos a hacerle frente a las consecuencias de la guerra en nuestra parte, me refiero al tema del precio del petróleo”.

    Respecto de estas acciones impulsadas por Kast, el comunista aseguró que “tienen una carga ideológica pero muy evidente”.

    Asimismo puntualizó que: “Yo asumo que vivimos un momento complejo. Esto no es de fácil solución. Imaginemos lo que va a pasar con las consecuencias que tiene el alza del petróleo y el desequilibrio que, todo indica, va a ocurrir con el Mepco. Eso va a tener un impacto en cadena, en todo el aparato, va a haber inflación, van a subir los precios y los que van a pagar esa cuenta son las capas medias en particular”.

    A su vez, el dirigente señaló que no ha habido en estos primeros días de gestión del gobierno , intenciones de conversar o buscar acuerdos con la contraparte.

    “Veo que no hay una disposición de parte de las fuerzas de gobierno, más allá del gobierno, de buscar una construcción común. Aquí lo primero que hay, todavía estamos un poquito consumidos, es una idea fija de, a todo evento, dejar afuera a una parte de la población en la conducción del país”.

    Además, “lo que me preocupa es que al día 2, para no decir el día 1, el día que anuncia los cinco ejes y las 40 medidas, se evidencia mucho cuáles son los intereses que representa el gobierno de José Antonio Kast. Y que no son los intereses del tremendo respaldo de sobre el 60% que obtuvo en la votación, sino son mucho más elitista, mucho más electivo, pensando en quiénes son los vinculados al gran capital”.

    Además, lanzó sus dardos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y lo llamó a la responsabilidad: “Él no es el ministro de los empresarios, es el ministro del país”.

    Posibles movilizaciones

    Consultado respecto de posible conflictividad o movilizaciones ante las medidas de Kast, el presidente PC sostuvo que: “Eso va a ser en mérito de las políticas que el gobierno sigue impulsando. Y no será el Partido Comunista, no seré yo el que va a decretar tal o cual reacción, que no sea la conducta ciudadana en rigor y en demostración de cuántos derechos pierde".

    “Entonces si, por ejemplo, los grandes avances que logramos en tener un poder adquisitivo que muestre un crecimiento del salario mínimo, está en relativo, si es que hay una inflación que se come todo ese aumento del salario mínimo. Ese no será política del Partido Comunista, eso será la política del gobierno y quienes viven esa consecuencia tendrán, digamos, que reaccionar”, añadió.

    En esa línea añadió que absolutamente posible estar con los dos pies en la calle y los dos en el Congreso: “Se pueden hacer muchas cosas juntas y no son una contradicción”.

    Crítica y autocrítica por negociación ramal

    Asimismo, Carmona crítico al Ejecutivo por frenar la iniciativa de negociación ramal, pero a la vez cuestionó que el gobierno de Gabriel Boric no haya impulsado ese proyecto antes y lo haya dejado para el fin de su gestión.

    “(El gobierno) se cierra incluso -casi como una suerte, no digo de provocación, pero innecesariamente adelantarse- a que el proceso se viera dentro del Parlamento... me refiero a la negociación ramal o multinivel... sin tomar en nota que ese es un recurso que en todos los países que tienen legislaciones laborales avanzadas”.

    Inquerido sobre el hecho de que Boric no impulsara antes esto, Carmona sostuvo que se podría haber hecho antes: “No sé si en los primeros meses o no, pero no, no en el último mes”

    Consultado si fue un “error”, el comunista insistió en que se pudo discutir con anterioridad: “yo creo que había posibilidades ciertas y así lo sienten y lo expresaron los trabajadores (...) Se perdió, digamos, la posibilidad de priorizar cuando se hizo esta opción y esta es una consecuencia, el que hayamos esperado hasta septiembre, casi inmovilizado, porque todo se nos abría después”.

    También planteó la necesaria unidad, a pesar de las difrencias, en la oposicón para hacer frente a posibles situaciones que impcten en derechos adquiridos.

    Revisa la entrevista completa en nuestro canal de Youtube:

    Más sobre:Desde La RedacciónLautaro CarmonaPartido ComunistaMovilizacionesJosé Antonio Kast

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