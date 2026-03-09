Libertarios anuncian proyecto que buscará permitir al gobierno de Kast despedir funcionarios públicos sin expresión de causa

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, junto a la directiva nacional y parlamentarios de la colectividad, anunciaron este lunes un proyecto de ley que buscará permitir al próximo gobierno despedir funcionarios públicos sin expresión de causa.

Desde la sede de la tienda política, ubicada en Providencia, el líder opositor señaló que esta iniciativa respondería a la gran cantidad de contratados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric cuando “no hay plata”.

“Eso significa que evidentemente los partidos políticos han estado inflando el aparato estatal y eso no se soporta más. Así que queremos que la nueva administración tenga la posibilidad de hacer un recorte de personal importante que permita traspasar esas platas de personal a servicios para las personas ”, argumentó el diputado.

En esa línea, Kaiser informó que, el proyecto que será presentado probablemente la última semana de marzo, aún no ha sido socializado con las demás bancadas porque tienen “entendido” que la “inmensa mayoría de las fuerzas políticas que van a apoyar al gobierno de Kast están conscientes de la situación fiscal”.

Proyecto que conmuta penas

Por otro lado, el presidente del PNL fue consultado sobre su postura en torno al controversial proyecto, aprobado la semana pasada en su idea de legislar por el Senado, que busca conmutar penas no solo a exuniformados implicados en causas de Derechos Humanos, sino también a homicidas seriales, violadores y narcotraficantes.

“Yo creo que una persona que está enajenada mentalmente no corresponde que esté en un recinto carcelario, tiene que tener un recinto carcelario especial”, dijo.

“Ahora Punta Peuco ya no es un recinto carcelario especial, lo tenemos claro. Pasó de ser un hospicio carcelario a ser una cárcel común de la mano de Gabriel Boric. Entonces nos tenemos que hacer cargo de lo que son normas, que por lo demás no son normas exclusivas de Chile”, continuó.

“El tema de los derechos humanos es complejo, sobre todo si uno de los lados decide que el cumplimiento de obligaciones que tiene también el Estado de Chile solamente es para los suyos, pues no es para toda la ciudadanía”, acotó.

Luego remató: “Si usted a este proyecto le pone que excluya a las personas que están en peligro de reincidencia, es decir, de volver a cometer el mismo tipo de delitos afuera, y deja muy claro cuál es el tipo de padecimiento y el tipo de incapacidad que puede sacar una persona de la tercera edad o de la cuarta edad, incluso, del cumplimiento dentro de la prisión, me parece que estaría en línea con lo que ha comprometido el Estado de Chile”.