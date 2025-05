“Lo que hemos vivido ahora nos abre el camino para una presidencia más tranquila”: la arenga de Matthei en el aniversario de RN

“¡Se siente, se siente, Matthei presidente!”.

Entre gritos y aplausos, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, entró al salón del Hotel Le Meridien, donde la noche de este lunes Renovación Nacional (RN) celebró sus 38 años de existencia.

Matthei era la invitada de honor y así se lo hizo saber la directiva encabezada por el senador Rodrigo Galilea. “Si tú ganas, vas a tener que cambiarte el nombre a Esperanza”, bromeó en su discurso el timonel, aludiendo a la exalcaldesa de Providencia.

Acompañada de su jefe de campaña, el militante RN Diego Paulsen, Matthei a su llegada saludó al alcalde de Santiago -y uno de sus voceros-, Mario Desbordes; al extimonel de la colectividad Cristián Monckeberg y a un grupo de militantes, quienes le regalaron una cartera elaborada por una de las dirigentas a la candidata.

Luego de las formalidades, la carta de Chile Vamos posó junto a Paulsen en la cámara 360 dispuesta en el evento.

Al momento de subir al escenario para dar unas palabras, Matthei no evitó recordar su historia en RN, partido en el que militó desde su fundación hasta 1994, cuando renunció tras las esquirlas del “Piñeragate”. Esa antigua militancia que se hizo notoria al momento de cantar el himno del partido: la candidata lo entonó de memoria, sin dificultad.

“Me pasa que cuando miro las caras, reconozco a muchos que conocí hace 30 años atrás. Y reconozco a muchos de los que he conocido ahora último. Y quiero decirles que me llena de orgullo y de agradecimiento el que este partido, el más grande de Chile, haya sido el primero que se la jugó por esta candidatura . Quiero decir que agradezco esa generosidad y esa decisión de todos ustedes. No la olvidaré nunca”, dijo.

La candidata alentó a que ganarán las elecciones en noviembre próximo, pero advirtió que “ganar es solamente la primera parte, después viene lo de verdad difícil”.

Y apuntó al rol que tuvo el actual oficialismo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. “Nosotros recordamos cómo le hicieron la vida imposible a nuestro querido presidente Piñera (...). Fue algo de una bajeza, de una pequeñez, de una violencia como no habíamos visto en nuestro país”.

En ese análisis, Matthei sinceró que “lo que hemos vivido ahora nos abre el camino para una presidencia más tranquila, porque los chilenos ya salieron a la calle a destruir, estaban molestos, sentían que había habido abuso en Chile, que los 30 años habían sido cualquier cosa y después de eso han tenido que sufrir este gobierno. Los chilenos hemos aprendido".

Eso sí, puntualizó que “no va a haber ni un minuto de luna de miel" para la próxima administración.

Hacia el final, aludió al caso ProCultura y aseguró que en un eventual gobierno serán particularmente estrictos con los militantes que ingresen al Ejecutivo.

Cabe recordar que durante la misma jornada del lunes la candidata presentó un paquete de 15 medidas anticorrupción, a propósito del caso que involucra a la fundación del siquiatra Alberto Larraín, con antecedentes que salpican al oficialismo.