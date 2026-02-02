Lobos y reparos de la oposición con candidatura de Bachelet a la ONU: “Espero que no se use como excusa para no avanzar en proyectos”

Luego de que el Presidente Gabriel Boric oficializara, junto a representantes diplomáticos de Brasil y México, la inscripción de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.), reflexionó sobre si este hito afectaría las relaciones con la oposición en el Congreso.

En conversación con radio Infinita, la secretaria de Estado fue consultada por si cree que la nominación de la exmandataria generará una respuesta negativa de la derecha en el Parlamento, debido a que este sector ya expresó con anterioridad que debiera ser José Antonio Kast, quien tome las riendas de esta postulación cuando asuma la Presidencia. “Yo creo que es un tema por cuerdas separadas”, respondió Lobos.

“Yo espero que, efectivamente, no se utilicen este tipo de cuestiones como excusa para no poder avanzar en proyectos que están muy avanzados y se necesitan para hacerse cargo de necesidades importantes que afectan a los ciudadanos y ciudadanas", advirtió.

Junto con ello, destacó que “la expresidenta Bachelet, sin duda, es una figura reconocida internacionalmente, creo que tiene todos los méritos, y esperamos que, como un tema de Estado, más allá del gobierno de turno, efectivamente se pueda respaldar esta candidatura, que nos parece muy importante que una mujer, digamos, una mujer chilena, pudiera conducir la Secretaría General de las Naciones Unidas".

Proyecto de eutanasia

La titular de la Segpres también fue consultada sobre cuáles proyectos de ley lamenta que no se alcanzaran a aprobar durante el periodo del actual gobierno. “Yo lamento que no haya habido la generosidad y más bien se haya vedado el debate respecto de la ley de eutanasia, una ley que lleva más de 14 años en el Parlamento, que tiene un consenso y un apoyo importante", sostuvo.

Sumado a ello, recalcó que la iniciativa gozaba de un amplio respaldo ciudadano según la mayoría de los sondeos de opinión pública. “Uno lamenta que, en definitiva, no haya habido la apertura para debatir porque uno puede votar en contra, a favor o en contra, de eso se trata del Parlamento, desde luego. Pero no haber permitido que se generara siquiera el debate, habiéndose aprobado en la Comisión de Salud, después de mucho tiempo también en el Senado, añadió.

“Es de las cosas que lamento, porque creo que no es solo un tema, como se ha planteado, valórico, es un tema de salud pública, de humanidad, respecto a aquellas personas que están sufriendo por una enfermedad terminal y creo que estaban todos los resguardos para que existiera esa herramienta a quien, con toda la libertad del mundo y con todos los resguardos, pudiera tomar esa decisión”, cerró.