Longton vs. Hoffmann: la dupla Chile Vamos que se enfrenta por un cupo senatorial en Valparaíso

En más de una ocasión, los candidatos al Senado por Valparaíso Andrés Longton (RN) y María José Hoffmann (UDI) se han encontrado en las calles de la región mientras se despliegan con sus equipos de campaña.

Ambos, junto a la diputada Camila Flores, también de Renovación Nacional (RN), son los principales aspirantes de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) para al menos mantener los dos escaños que hoy tienen en la zona. Actualmente, los senadores Francisco Chahuan y Kenneth Pugh son los dos únicos representantes de la derecha por la circunscripción, mientras el oficialismo cuenta con tres parlamentarios.

Por lo mismo, la tarea no será fácil. Si bien ninguno buscará la reelección, lo que facilita la carrera para que la derecha dé vuelta el resultado, lo cierto es que se trata de una región que en los últimos años ha mostrado un fuerte voto de izquierda.

Al mismo tiempo, tendrán que hacer frente al exdiputado de la zona y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien podría dispersar los votos del sector y, en el peor escenario, quedarse con uno de los cupos del bloque.

En ese contexto, pese a que los más optimistas apuestan a que la derecha alcance tres candidatos electos, en Chile Vamos no esconden que uno de sus principales aspirantes podría quedarse fuera de la Cámara Alta.

Quien para varios en el bloque sin duda corre con ventaja para integrar la institución es el diputado Andrés Longton. Miembro de la Cámara desde 2018 y oriundo de Viña del Mar, es una de las principales figuras del sector en la región. Es asociado a una derecha un poco más moderada, lo que le ha permitido llegar a un electorado distinto que el de Hoffmann y Flores.

A Longton -explican en RN-, además, le favorece la maquinaria del partido en la zona que, a diferencia de la UDI y el Partido Republicano, es fuerte, con varios concejales y un total de nueve alcaldes. Entre ellos, la autoridad de Quilpué, Carolina Corti, cercana a Longton.

En la coalición afirman que su contrincante directa es la excandidata a gobernadora por la región María José Hoffmann. Pese a su dura derrota en la segunda vuelta, donde perdió frente al gobernador Rodrigo Mundaca con solo un 37% de los votos, la exdiputada tiene un bolsón importante en la zona, sobre todo en el distrito 7.

Esto último -afirman en su entorno- será clave, sobre todo porque la mayoría de sus contrincantes han sido diputados por el distrito 6, por lo que se apuesta a que sufran una mayor dispersión.

Además, resaltan que Hoffmann es una de las pocas candidatas en la región que ha hecho abiertamente campaña con la imagen de Evelyn Matthei. Lo que -afirman- le ha permitido instalarse en el voto duro de la abanderada, como la senadora de Matthei.

Aun así, fuentes de RN recalcan que el resultado de Hoffmann dependerá directamente de dos factores: el desempeño de su compañera de fórmula, María Paz Santelices, y el de la diputada Camila Flores.

En el caso de la primera, explican que una baja votación afectará directamente a la dirigente de la UDI. Con la parlamentaria, en tanto, miran con atención cómo se dará la dispersión con el electorado más duro de derecha.

Y es que para varios Flores ha dejado de mirar el electorado de Chile Vamos para captar el voto republicano y libertario, que no tiene representantes fuertes en la región. De hecho, es comentado en la coalición cómo su campaña adoptó un relato cercano al partido de José Antonio Kast, con el eslogan “La derecha valiente”.