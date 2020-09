Longueira a la UDI: “No vengo como un mesías, vengo a decirles una estrategia que nos una”

Cerca de 45 minutos expuso Pablo Longueira ante la comisión política ampliada de su partido. Su participación en esa instancia -que se realizó a partir de las 18.30, vía Zoom-, fue para explicar su reaparición en la política que estuvo marcada por su decisión de decir abiertamente que está por el Apruebo ante el plebiscito del 25 de octubre, una postura que es minoritaria al interior del gremialismo, que está institucionalmente por el Rechazo.

En la oportunidad, el exsenador abordó otra de sus decisiones: sus intenciones de ser candidato para la elección de constituyentes en caso de que gane el Apruebo y también presidir la UDI. Esto último de cara a las elecciones internas que la directiva fijó este lunes para el 12 de diciembre.

Su intervención -que fue privada- ocurrió en un escenario en que la semana pasada la mayoría de los militantes se sorprendieron con su cruzada e, incluso, hubo varios que, durante reuniones partidarias, se manifestaron molestos e incómodos por la forma en que lo comunicó y porque a su juicio se debilita la postura institucional del partido.

Según varios personeros presentes en la reunión, Longueira dentro de su discurso señaló que “vamos caminando, amigos, divididos a un plebiscito en que no vamos a sacar así como íbamos más de 30% y no queda piedra sobre piedra, eso les quiero decir. Entonces, quiero que entendamos que estamos en un plebiscito divididos y, lo peor que nos puede ocurrir, es que no saquen el 30%, no lo van a sacar”, agregando que “ahí nos van a decir que el 70% de los chilenos quiere partir de cero, ese es el riesgo que estamos puestos”.

En ese sentido, y según las mismas fuentes, el expresidenciable preguntó: “Cómo pueden creer que yo no quiero rescatar lo mejor de esta Constitución, es que saben el nivel en que estamos me impacta. Ustedes están por el no, no desde cero, yo estoy por el sí no de cero”. Y agregó: “Entonces, lo que tenemos que hacer es que (lo que están por el Rechazo) tenemos que explicar que es porque no queremos que parta de cero, y aquellos que vamos por el Apruebo diremos que no de cero. Qué es lo que nos une, el no partir de cero”.

De esta manera, ante los cuestionamientos que surgieron en los días previos, Longueira manifestó: “El punto está es que no vengo como un mesías, vengo a decirles una estrategia que nos una”.

El exsenador recalcó que “me gustaría que los jóvenes de la derecha, en los partidos que estén, se fueran más por el Apruebo que por una mochilita de estar por el Rechazo”. En ese sentido, según los presentes, el “coronel” instó a que los que están por esa última postura no voten.

Reafirmó sus intenciones de ser constituyente y que él está trabajando en una propuesta de reformas constitucionales que contienen un “gran capítulo” de “derechos sociales”.

Terminada su alocución, algunos parlamentarios pidieron la palabra para manifestar su postura al respecto. Al igual que la semana pasada, la mayoría se mantuvo por el Rechazo y el llamado de Longueira no concitó apoyo. El partido “no movió la aguja”, señalaron. Eso sí, en la colectividad recalcan que la cita -que continuaba al cierre de esta edición- se dio en un buen ambiente, sin tensiones y de respeto.

Por ejemplo, según presentes, el diputado Javier Macaya pidió a Longueira reconsiderar su postura y le dijo que la elección de constituyentes no era un ambiente de consensos debido a la disposición que tiene la centroizquierda; mientras que su par Patricio Melero le enumeró las razones por las cuales los tiempos políticos de ahora son distintos y hay que mantenerse en el Rechazo, entre ellas, defendiendo que la izquierda no está dispuesta a acuerdos y que el centro no existe.

El diputado José Ramón Barros le preguntó a Longueira sobre sus aspiraciones de liderar la UDI. Longueira respondió: “Voy a competir si quieren que compita, no es un problema, lo he hecho siempre”. Sin embargo, agregó que buscaba unidad y que estaba dispuesto a ser prosecretario de una lista si es que eso contribuía.