“Los asesinos deben estar presos”: UDI por inminente extradición de Galvarino Apablaza a Chile

Este lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que Galvarino Apablaza , quien es sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, podría ser extraditado hoy o mañana a Chile.

Esto luego de que se revocara su asilo político en Argentina, medida especial concedida por el gobierno trasandino en 2010, que impedía que se materializara la devolución de Apablaza a Chile.

El hecho fue valorado inmediatamente por la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por Guzmán.

“Se cumplen 35 años desde el asesinato a Jaime Guzmán, único senador asesinado en democracia en la historia de Chile. 35 años en que la UDI ha estado peleando por hacer justicia, para que los autores materiales e intelectuales enfrenten a la justicia y sus condenas”, dijo al respecto el diputado y presidente de esa colectividad, Guillermo Ramírez.

A eso agregó: “Le queremos pedir a todas las autoridades, chilenas y argentinas, que hagan todo lo posible para que se produzca la extradición de Galvarino Apablaza en el menor plazo posible, para que venga, enfrente la justicia chilena y cumpla con su condena acá en Chile”.

En esa misma línea, su par de la Cámara y secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma, sostuvo: “Después de 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, queremos que una de las personas que es acusada como autor intelectual, Galvarino Apablaza, sea extraditado a Chile, lo sentencien y cumpla la pena en prisión”.

“Los asesinos deben estar presos, y es por eso que para la UDI es fundamental que Galvarino Apablaza, acusado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán hace casi 35 años, vaya a la cárcel, cumpla su condena y se termine con este sistema de refugiado político”, añadió.