“Los asesinos deben estar presos”: UDI por inminente extradición de Galvarino Apablaza a Chile
“Le queremos pedir a todas las autoridades, chilenas y argentinas, que hagan todo lo posible para que se produzca la extradición de Galvarino Apablaza en el menor plazo posible, para que venga, enfrente la justicia chilena y cumpla con su condena acá en Chile”, señalaron desde la tienda gremialista.
Este lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que Galvarino Apablaza, quien es sindicado como el autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, podría ser extraditado hoy o mañana a Chile.
Esto luego de que se revocara su asilo político en Argentina, medida especial concedida por el gobierno trasandino en 2010, que impedía que se materializara la devolución de Apablaza a Chile.
El hecho fue valorado inmediatamente por la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado por Guzmán.
“Se cumplen 35 años desde el asesinato a Jaime Guzmán, único senador asesinado en democracia en la historia de Chile. 35 años en que la UDI ha estado peleando por hacer justicia, para que los autores materiales e intelectuales enfrenten a la justicia y sus condenas”, dijo al respecto el diputado y presidente de esa colectividad, Guillermo Ramírez.
A eso agregó: “Le queremos pedir a todas las autoridades, chilenas y argentinas, que hagan todo lo posible para que se produzca la extradición de Galvarino Apablaza en el menor plazo posible, para que venga, enfrente la justicia chilena y cumpla con su condena acá en Chile”.
En esa misma línea, su par de la Cámara y secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma, sostuvo: “Después de 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, queremos que una de las personas que es acusada como autor intelectual, Galvarino Apablaza, sea extraditado a Chile, lo sentencien y cumpla la pena en prisión”.
“Los asesinos deben estar presos, y es por eso que para la UDI es fundamental que Galvarino Apablaza, acusado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán hace casi 35 años, vaya a la cárcel, cumpla su condena y se termine con este sistema de refugiado político”, añadió.
