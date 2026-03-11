Las imágenes que marcaron a fuego los cuatro años de Gabriel Boric en La Moneda

A lo largo de sus cuatro años de gobierno, el Presidente Gabriel Boric enfrentó un sinfín de momentos que marcaron su administración. El exdiputado magallánico llegó a La Moneda bajo el alero del Frente Amplio, representando a una izquierda renovada que se levantaba en contra de quien lo había antecedido, el expresidente Sebastián Piñera.

Algunos de esos momentos fueron un parteaguas para su administración y obligaron a cambiar el rumbo de las prioridades. Otros fueron triunfos que dieron respiro al Mandatario para no abandonar del todo su proyecto inicial.

Entre 2022 y 2026, el Jefe de Estado también vivió cambios en su vida personal. El más importante: se convirtió en padre por primera vez.

El 15 de marzo de 2022, a solo cuatro días de la asunción del Presidente Gabriel Boric, el gobierno sufrió un primer golpe de realidad: el fallido intento de la ministra del Interior, Izkia Siches, de ingresar a la comunidad mapuche de Temucuicui, en La Araucanía. Sería la primera de una serie de polémicas protagonizadas por la médico, que terminaron de sellar su salida temprana del gabinete.

A nueve meses de asumido el gobierno, en diciembre de 2022, el Presidente Gabriel Boric indultó a doce personas condenadas en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019 y al otrora miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Jorge Mateluna Rojas. La decisión generó un terremoto político en el corazón de Palacio, lo que costó incluso la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, quien había visado la lista de indultados..

El primer golpe en la línea de flotación del Ejecutivo fue la derrota en el proceso constituyente del 4 de septiembre de 2022. El Presidente Gabriel Boric amarró su programa de gobierno al cambio constitucional promovido tras el estallido social, y ante el contundente triunfo del Rechazo por un 62% se vio obligado a reordenar sus prioridades y cambiar su gabinete, incorporando a figuras del Socialismo Democrático como la exministra Carolina Tohá.

Tras el triunfo del Rechazo del Plebiscito de salida de 2022, el Presidente Gabriel Boric debió hacer un ajuste en las fuerzas políticas dentro de su gabinete. De esta forma el Socialismo Democrático comenzó a tener mayor protagonismo por sobre el Frente Amplio. Ahí figuras como Carolina Tohá (PPD) y Ana Lya Uriarte (PS) hicieron ingreso a Interior y Segpres, respectivamente.

Transcurridos nueve meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos cumplió con uno de sus compromisos: reformular el rol de primera dama y desanclarlo de la institucionalidad gubernamental. El 29 de diciembre de 2022, la socióloga oficializó su salida del Ejecutivo y anunció el cierre de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia.

El 16 de junio de 2023 estalló a nivel público el caso líos de platas políticas, que golpeó al gobierno debido a la firma de cuestionados convenios con fundaciones ligadas al Frente Amplio. La fundación Democracia Viva fue la punta del iceberg. Daniel Andrade, Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez fueron algunas de las figuras que acusadas -en distintos grados- de ser parte del entramado.

Fue uno de los golpes más duros para el Presidente Gabriel Boric. El 11 de agosto de 2023, su amigo personal Giorgio Jackson renunció a su cargo de ministro de Desarrollo Social, asediado por el caso de líos de platas políticas, por firma de cuestionados convenios entre fundaciones ligadas al Frente Amplio y reparticiones públicas.

A mediados de noviembre de 2023, el Presidente Gabriel Boric e Irina Karamanos terminaron su relación amorosa tras más de cuatro años como pareja. “Hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre", escribió el Mandatario sobre el quiebre. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El 6 de febrero de 2024 una tragedia aérea enlutó a Chile. El expresidente Sebastián Piñera Echenique (74) falleció esa tarde en un accidente de helicóptero en Lago Ranco, Región de Los Ríos. Al día siguiente, se realizó en Santiago el funeral de Estado en honor al ex Jefe de Estado, encabezado por el Presidente Gabriel Boric.

A inicios de febrero de 2024, una serie de incendios forestales afectaron a la Región de Valparaíso, lo que dejó como saldo la cifra fatal de 138 fallecidos. A dos años del megaincendio, las autoridades de La Moneda saliente del Presidente Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast se enfrentaron por las cifras de reconstrucción, justo en medio del proceso de traspaso de mando.

La madrugada del 21 de febrero de 2024, los vecinos de un edificio en Independencia, en el sector norte de la Región Metropolitana, tuvieron un abrupto despertar. En ese momento, en el piso 14 se estaba llevando a cabo el secuestro de Ronald Ojeda, un exteniente del Ejército venezolano de 32 años, quien era un activista en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Fue extraído por un grupo de sujetos disfrazados de funcionarios de la PDI. Diez días después del delito, el exmilitar fue encontrado muerto. Su cuerpo yacía en la toma Santa Marta, en Maipú, y fue encontrado con claras señales de tortura, enterrado en una maleta, a 1,4 metros de profundidad bajo una capa de cemento.

En enero de 2025, el Presidente Gabriel Boric promulgó la creación del Ministerio de Seguridad Pública como respuesta al avance del crimen organizado en nuestro país. La nueva cartera, que no estuvo exenta de críticas, ha sido dirigida desde su promulgación hasta ahora por el exministro de Justicia, Luis Cordero. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En enero de 2025, Venezuela solicitó a los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, el cese de sus servicios consulares, como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto ocurrió posterior a que Boric endureciera el tono y tildara el régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura”.

En marzo de 2025 el gobierno celebró la promulgación de la reforma previsional, uno de los hitos de la administración de Boric. El proyecto, que estuvo años atascado en el Congreso, incluyó aumentos en la Pensión Garantizada Universal (PGU) y mayores aportes del empleador. En la foto, los exministros de Trabajo, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, abrazándose tras la aprobación de la iniciativa.

Tras su llegada a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump instauró la imposición de aranceles masivos a las importaciones de sus socios comerciales. La tasa de arancel mínimo fue del 10%, la cual fue aplicada a Chile y a la mayor parte de los países de América Latina, partiendo su vigencia el 9 de abril. Foto: AP.

A fines de junio de 2025 nació Violeta Boric Carrasco, la primera hija del Presidente Boric y su pareja Paula Carrasco. Este hecho generó alta expectación, pues hace más de nueve décadas que un mandatario no tenía un bebé durante el ejercicio en el cargo. Con todo, la nueva familia se llevó una oleada de saludos y felicitaciones del mundo político.

En su último discurso ante las Naciones Unidas, en la 80ª Asamblea General en Nueva York, el Presidente Boric anunció la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo. Esto luego de que la misma exmandataria decidiera competir por el cargo, dando así un portazo final a la posibilidad de una tercera aventura presidencial.

Un día después del aplastante triunfo de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara (PC), Boric recibió al mandatario electo en La Moneda, cumpliendo de esta manera con una tradición republicana. El encuentro estuvo marcado por la cordialidad y enfocado en lo que sería el proceso de traspaso de mando. Tras la cita, dieron un punto de prensa conjunto en el que destacaron la buena disposición del otro. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En enero de 2026 una serie de incendios se propagó por las regiones de Biobío y Ñuble, dejando a más de 20 fallecidos y miles de viviendas destruidas. La catástrofe movilizó tanto al gobierno en ejercicio como al entrante. Mientras Boric se centró en entregar una respuesta rápida y coordinar medidas con autoridades locales, Kast puso el acento en que el proceso de reconstrucción se llevaría a cabo durante su mandato. Pedro Rodriguez / LA TERCERA

Cinco meses después de su anuncio, con el respaldo de México y Brasil, el Presidente Boric oficializó la inscripción de la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Ahora, la determinación de si el gobierno chileno seguirá apoyando esa cruzada queda en manos de Kast, quien desde que salió electo ha señalado que tomaría postura una vez asuma en La Moneda.

A días del cambio de mando, Kast decidió poner fin al proceso de traspaso de mando debido a las versiones contrapuestas sobre la comunicación por la controversia del cable submarino chino. Esto significó el fin de las reuniones bilaterales entre las autoridades salientes y las entrantes. Por su parte, Boric llamó a retornar el proceso, pero desde el gobierno de Kast respondieron que las bilaterales ya fueron cerradas. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Bonus