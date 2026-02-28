SUSCRÍBETE
    Política

    Los otros hombres y mujeres del presidente

    El presidente electo ya tiene un staff de confianza que lo apoya a toda hora. Incluye desde el sastre que le cambió el estilo, al sacerdote que lo acompañará como capellán en La Moneda.

    Por 
    Franco Cicchetti
    Santiago 15 de enero 2026. El Presidente Electo Jose Antonio Kast arriba a al Palacio de La Moneda para una reunion con el Presidente de la Republica. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La inminente llegada de José Antonio Kast a La Moneda no solo ha implicado una compleja ingeniería para conformar su equipo político, sino que también ha obligado a un diseño paralelo, enfocado netamente en la supervivencia operativa, física y personal del futuro jefe de Estado.

    Para blindar su salud, su imagen institucional y su esfera privada, frente a la incesante presión del cargo, se consolidó un “equipo B”, ajeno a la contingencia política, cuya única y exclusiva misión es mantener la presentación del futuro mandatario.

    El diseño visual

    El control de la estética presidencial dejó de ser un asunto superficial. Esa responsabilidad fue entregada a Sergio Arias, un sastre con más de tres décadas de trayectoria en la confección de alta costura.

    Por estos días de febrero, la agenda del diseñador transita entre dos mundos sumamente opuestos. Acostumbrado a los destellos del espectáculo, Arias se encuentra sumido en el frenético ajetreo del Festival de Viña del Mar, el escenario natural donde históricamente viste a los animadores principales y a los invitados de la gala.

    Arias llegó a instalar un nuevo manual de estilo que exige un patrón de cortes clásicos, la prohibición absoluta de telas llamativas o vanguardismos, y la obligatoriedad estricta del uso de la corbata, concebida por su equipo asesor como un símbolo innegociable de formalidad y respeto institucional.

    El reconocido diseñador de vestuario ha tenido que adaptarse al estilo de cuidado personal del futuro mandatario, quien tiene una regla doméstica inalterable que se ha negado a transar: su tradicional corte de cabello no está en manos de ningún salón exclusivo, sino que es una tarea reservada únicamente para su esposa, la futura primera dama, María Pía Adriasola.

    La OPE también fichó a la maquilladora Mackarenna Claro, quien preparó al líder republicano durante los debates televisados de la campaña. Por ahora colabora de manera intermitente cuando se solicitan sus servicios.

    El equipo B de Kast también lo integra el fotógrafo Víctor Burgos, quien se sumó a la campaña a mediados del año pasado. Hoy tiene acceso a la rutina del mandatario para construir el archivo visual de los próximos cuatro años.

    Burgos ha acompañado al presidente electo en sus recientes giras internacionales por Centroamérica y Europa, inmortalizando sus encuentros con Nayib Bukele y Giorgia Meloni.

    Burgos es quien estuvo a cargo de la producción del retrato presidencial que la OPE dio a conocer el martes y que se preparó durante el viaje del futuro presidente a la Región de Los Lagos.

    Equipo deportivo

    Desde la campaña presidencial Kast adoptó una rutina deportiva que no ha dejado. La planificación de esta área recayó en Alex Wiesner —empresario fundador de Energy y antiguo compañero de Kast en las aulas de la Deutsche Schule—, quien asumió la conducción de este proceso, apoyado por el preparador físico Eduardo Navarrete.

    Eduardo Navarrete (izquierda) y Alex Wiesner (derecha) de José Antonio Kast.

    La ejecución del plan de acondicionamiento implicó un reseteo total en los hábitos del mandatario, modificando sus pautas nutricionales y la implementación de un entrenamiento enfocado en la resistencia cardiovascular y fuerza.

    Wiesner incluso llegó a plantear la idea de construir un recinto deportivo al interior de La Moneda. Sin embargo, el Palacio de Gobierno ya cuenta con un gimnasio operativo que está ubicado en el subterráneo y es usado preferentemente por la escolta presidencial.

    Por su parte, el teniente coronel Sergio Cabezas asumió la jefatura de la escolta presidencial.

    La llegada de Schoenstatt a La Moneda

    El último vértice de este círculo de confianza se ancla en la dimensión más profunda de José Antonio Kast: sus convicciones religiosas.

    La conducción de la capilla del Palacio de La Moneda fue asignada a Mariano Irureta. Ambos cultivan una relación de larga data, forjada al alero del movimiento apostólico de Schoenstatt, compartiendo retiros, jornadas de reflexión y una visión de vida comunitaria que consolidó una absoluta lealtad personal.

    Irureta es abogado de formación por la Pontificia Universidad Católica previo a su ordenación sacerdotal. Y es hijo de Narciso Irureta, histórico dirigente, exministro de Estado y uno de los próceres fundadores de la DC.

