Los primeros roces y desmarques que tensionan la campaña a primarias del oficialismo

Esta semana los cuatro candidatos presidenciales del oficialismo sacaron la infantería.

Al iniciar formalmente el periodo de campaña y tener la posibilidad, desde el viernes pasado, para poder volantear, Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS) intensificaron estos días su despliegue territorial y puesta en escena de cara a la primaria presidencial del próximo 29 de junio.

En los últimos días, la contienda presidencial en el sector se tensionó en un contexto en que, según la última encuesta Cadem, Jara ha ido ganando terreno. De acuerdo al sondeo, mientras la exministra del Interior se mantiene liderando las preferencias presidenciales con un 8%, la otrora ministra del Trabajo la sigue de cerca con un 7% y Winter, más atrás, con un 3%.

Así, los abanderados han apostado por reforzar sus posturas y diferencias, lo que quedó de manifiesto en los extensos tres debates que protagonizaron esta semana. Uno de ellos fue organizado por La Tercera y la radio Duna. Allí, Jara nuevamente asumió el protagonismo, al cuestionar el tono cándido del Ejecutivo -que integró como ministra del Trabajo- en el momento de sellar el acuerdo por el litio entre Codelco y SQM. Su dardo generó la fuerte molestia de Winter y Mulet.

Sin ir más lejos, ese mismo debate inició con una fuerte arremetida de Mulet en contra de Tohá por cómo manejó la denuncia contra violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, cuando ella era la ministra del Interior del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Todos estos antecedentes han aumentado el “olor a primaria”, como dijo el propio Mandatario en entrevista con Tolerancia Cero, que llega luego de que los propios abanderados, como Jara, lamentara hace unos días el casi nulo ambiente electoral del oficialismo.

El momento de Jara

En las caletas de La Serena y Coronel, rodeada de vecinos, pescadores y cargando una bolsa con unas boyas marinas. Eso será parte del primer capítulo de la franja de Jeannette Jara de cara a la próxima elección de primarias presidenciales del oficialismo.

Las piezas audiovisuales, a cargo de Cinematográfica Distrito 12 Lab., terminaron de ser grabadas esta semana, la misma en la que la abanderada del Partido Comunista consolidó su candidatura para disputar palmo a palmo la presidencial del sector junto a Carolina Tohá y apostó por “pellizcar” el voto duro de Gonzalo Winter y Jaime Mulet.

Para lograr aquello ha sido clave apuntar hacia el electorado juvenil, femenino y de los estratos socioeconómicos más bajos que votarán por primera vez en una primaria, así como también marcar fuertes distancias con el resto de los candidatos. Esto, como ocurrió en el caso de Codelco y SQM, o en sus críticas a la gestión de Tohá en el Ministerio del Interior, que suele contraponer con los logros que ella consiguió como ministra del Trabajo, como la reforma de pensiones del gobierno, el proyecto de 40 horas o el alza del sueldo mínimo.

La próxima semana Jara ampliará su apuesta a las regiones y recorrerá el Biobío, Atacama y Antofagasta. En esta última zona, los comunistas han visto un vacío de liderazgos de izquierda, pues si bien en algún momento fue un fuerte espacio del frenteamplismo, lo cierto es que tras la caída en desgracia de Catalina Pérez ahora aparece como un reducto de gran interés para el PC en su apuesta por quitarle apoyos a Winter.

En el Socialismo Democrático miran con atención los pasos de Jara. No solo porque le pisa los talones a su candidata en distintos sondeos de opinión, sino porque también ha endurecido el tono contra la exministra del Interior.

A los adherentes de Tohá les llamó la atención una entrevista que Jara dio al podcast Todo sobre la mesa, en que evaluó a la abanderada del PS y PPD como ministra del Interior, cargo que ejerció hasta marzo de este año. Le pudo nota 5,0 de 10. “Yo creo que le puso harto empeño, pero los resultados…”, cuestionó la extitular de Trabajo.

En esa misma conversación, Jara aseguró que si fuera Presidenta no nombraría a la extimonel del PPD como ministra del Interior en su gobierno.

En consideración de ese tipo de comentarios -que también ha hecho el candidato Jaime Mulet (FRVS)-, Tohá se vio obligada a pasar a la ofensiva y defender su gestión como titular de Interior. “Yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulet decir que no se ha avanzado nada (en seguridad). Lo escuché con mis propios oídos. Creo que eso es darle un enorme favor a la derecha en el tema que ellos más quieren explotar. Yo los invito a no caer en esa trampa, porque es un error grande”, dijo este martes en el debate de la Usach.

Más allá de los enfrentamientos y de la controversia por los dichos de Óscar Landerretche (ver nota secundaria), Tohá ha dado otros pasos en su campaña. Uno de los más significativos fue recibir el respaldo del consejo nacional de la Democracia Cristiana. Se trata, más que nada, de un gesto, puesto que los militantes de esta colectividad no pueden votar en la primaria, por no haber adherido al pacto electoral del oficialismo.

Ayer visitó Atacama e hizo recorridos con los diputados Juan Santana y Daniella Cicardini (ambos PS), además de la senadora Yasna Provoste (DC). Cuando ocurrió el temblor ayer, de hecho, Tohá estaba en una entrevista con una radio regional. Hoy, en tanto, la exministra del Interior está en Coquimbo. Para continuar con el despliegue, el PPD hará un aporte de $ 40 millones a la abanderada la próxima semana.

Además, prepara los últimos detalles de su franja. “Chile es un país lleno de esperanzas de cambio (...). Y creo en cada una de ellas”, dice la exalcaldesa en un extracto de esta, en que se ve a una mujer haciendo empanadas y a otra mirando de frente su diploma universitario.

Winter suma refuerzos de La Moneda y cuestiona a la “Concertación”

En el Frente Amplio han visto con preocupación cómo el debate de primarias se ha encuadrado principalmente entre las candidatas del PC y el Socialismo Democrático.

Frente a este escenario, una de las jugadas que se han coordinado desde la colectividad en la que milita Boric es criticar con fuerza en contra del espíritu “concertacionista” que se ha adueñado de la candidatura de Tohá.

El propio candidato se encargó de verbalizar esa preocupación. En conversación con Radio Universidad de Chile planteó que “en su discurso ella manifiesta una cierta nostalgia de los 90”.

En el partido se ha acrecentado el temor por lo que, creen, es el rearme de la Concertación. Esto a raíz de los acercamientos de Tohá con ese mundo que va más allá del Socialismo Democrático, como Landerretche, Ignacio Walker y Jorge Burgos. Personas que, a diferencia de la inmensa mayoría en la alianza de gobierno, estuvieron por el “Rechazo” en el plebiscito constitucional del 2022.

Lo que teme el FA es que si Winter llega a ganar la primaria, el respaldo al candidato en primera vuelta no esté garantizado precisamente por la integración de ese tipo de personas en la campaña de Tohá.

Detrás de esta arremetida también está el equipo estratégico de la campaña de Winter, espacio que llegó a reforzar esta semana el otrora encargado del Plan Buen Vivir del gobierno de Boric, Francisco Arellano.

Winter ha sido el candidato que más ha recibido refuerzos desde La Moneda, como Patricia Araya (Interior), Beatriz Sánchez (embajadora en México), Felipe Valenzuela (Segundo Piso), Macarena García (Migraciones), Cristóbal Cortés (Secom) y el propio Arellano. A ellos también se sumó esta semana la exsecretaria general del FA Tatiana Urrutia, quien renunció a la Subsecretaría del Interior para reforzar el despliegue del diputado en Maipú, zona donde fue electa como convencional en el pasado.