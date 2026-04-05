Macaya pide “altura de miras” en Chile Vamos tras “fuego amigo” por remoción de directora del SernamEG

El senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, abordó esta jornada la polémica en torno a la solicitud de renuncia no voluntaria a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Entre las voces del oficialismo que se pronunciaron en contra de esta medida se encuentran la exministra Karla Rubilar, la senadora de RN María José Gatica y la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

A ellas se suma la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien a través de su cuenta de X remarcó que “hay límites en política y en la vida”.

Al respecto y consultado en Canal 13 sobre estas críticas que surgieron particularmente desde RN, el parlamentario hizo un llamado a tener “altura de miras”.

“Yo soy de los traumados del 2019 en adelante, en términos de que parte del estallido de violencia que partió en Chile en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera tuvo que ver muchas veces con que era porque además venían elecciones a la vuelta de la esquina”, señaló.

En esta línea, Macaya señaló que “muchas veces” este tipo de declaraciones “tienen que ver con una cuestión más personal de cómo voy en las elecciones”.

“Pero yo le pido a mi sector que en esto tengamos altura de miras para primero entender de que en Chile faltan tres años para la siguiente elección municipal, que es en el 2028″, señaló. “Toda esta discusión ahora de la coalición o no coalición importa ahí, el 2028″.

Por lo tanto, sostuvo, “démosle un espacio a la construcción de algo que en lo que compartimos, que son ideas las que convocan, más de que si es republicano el presidente o si yo soy de Chile Vamos”.

Consultado en esta línea sobre ese “trauma del 2019″, Macaya apuntó que se debe a que vio “a muchos de los propios” votar a favor de los retiros de los fondos de pensiones, o “inventando ideas de postergación de cuentas”.

“Y al final todas esas medidas muy populares en un determinado momento pensando quizá en cómo va esa persona en la elección, terminan pagándose caro en las futuras generaciones, y en el futuro muy inmediato”, sentenció.

“ Por lo tanto, yo a los míos pedirles lealtad, pero no entendida como decirle que sí a todos : el parlamento no es un buzón, vamos a tenerla oportunidad de conversar, vamos a tener la oportunidad de plantear nuestros puntos de vista” sostuvo.

Por ejemplo, en la situación de la directora de SernamEG, apuntó, esto “ya fue solucionado” y “se muestra la empatía necesaria desde el punto de vista de que la persona continúa su tratamiento”.

En el tema de las medidas del precio del combustible por otra parte, sostuvo, “si hay que buscar responsables, no busquemos responsables de la guerra ni en Kast ni tampoco en Boric, pero sí entendamos, como coalición o como personas que tenemos afinidad con el gobierno, que la responsabilidad de no tener más herramientas para hacerle frente a esa situación, sí son del gobierno anterior, de Grau, de Marcel, de Javiera Martínez”.