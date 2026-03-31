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    Política

    Presidenta del Senado se suma a las críticas por remoción de la directora de SernamEG y lanza nuevo dardo al gobierno

    Paulina Núñez (RN) criticó la decisión del Ministerio de la Mujer, asegurando que ésta "se debe revertir y no profundizar el dolor de una persona". Con ello, hizo un llamado a tener "más empatía, más compasión”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    La decisión del Ministerio de la Mujer de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, ha desatado críticas transversales.

    La ministra de la Mujer, Judith Marín, pidió la salida de Carrasco, quien fue designada a través de Alta Dirección Pública, y se encuentra actualmente en un tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo; el diagnóstico lo recibió en julio de 2025 y se está realizando quimioterapias.

    En ese contexto, autoridades de diversos sectores han criticado a la ministra y al gobierno. Entre las voces del oficialismo se encuentran la exministra Karla Rubilar, la senadora de RN María José Gatica y la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

    A ellas se suma la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien a través de su cuenta de X remarcó que “hay límites en política y en la vida”.

    “Da igual como hayan actuado ellos en su gobierno, como la actual directora se haya desempeñado. Se debe revertir la decisión y no profundizar el dolor de una persona. Más empatía, más compasión”, sostuvo.

    Esta no es la primera vez que la parlamentaria lanza un dardo contra el gobierno, anteriormente acusó al Ejecutivo de tener un mal manejo comunicacional, a propósito de la polémica publicación de la Segegob donde se aseguraba que Chile tenía un “Estado en quiebra”.

    “Si el gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo”, señaló hace unos días la Senadora.

    En esa oportunidad, sus palabras fueron abordadas por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien señaló que “este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”.

    Más sobre:Paulina NúñezPriscilla Carrasco

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