Manuel José Ossandón dice que “es un error” que Matthei no anuncie su apoyo a Kast si este pasa a segunda vuelta

El presidente del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, afirmó este miércoles que “es un error” que la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, aún no manifieste su apoyo a José Antonio Kast, en caso de que este pase a segunda vuelta en las elecciones del 16 de noviembre.

En medio de la contienda electoral, la abanderada del bloque ha evitado decir que apoyará a la carta republicana en el balotaje y en reiteradas ocasiones, ante las consultas al respecto dice que ella será la que llegue a esa instancia.

En ese contexto, el senador Ossandón, aseguró que es “un error” la postura de Matthei.

“Sí (es un error), porque es evidente. Todos los que apoyamos a Matthei, hemos dicho públicamente que vamos a apoyar a Kast. ¿Cómo ella no lo va a apoyar? ¿Qué tiene de malo? Al revés. Yo creo que es un error”, afirmó Ossandón en entrevista con CNN Chile.

“Yo creo que no tiene otra alternativa. Yo no sé quién le recomienda eso, además no le afecta en nada”, añadió al respecto.

En ese contexto, el senador por la Región Metropolitana se preguntó que si “¿verías a Evelyn Matthei con su trayectoria votando por una comunista? ¿o anulando el voto para que la comunista salga?” en alusión a la carta oficialista, Jeannette Jara.

En ese sentido, adelantó que en segunda vuelta “yo no solo voy a votar por él, voy a trabajar por él, porque no me pierdo ni un minuto entre un proyecto comunista y un proyecto que es adecuable, porque si él no se suma a nosotros y no abre las puertas para conversar y participar, tampoco va a salir”.

Críticas a Evópoli

Durante la conversación también se le planteó al senador Ossandón que en la elección anterior entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, figuras que están en el comando de Matthei, como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, militante de Evópoli, no dieron su respaldo a ninguno de ellos.

En esa línea, Ossandón minimizó el rol del partido y aseguró que “Evópoli es un partido chiquitito, simpático, que no influye mucho”.

Respecto a la postura del exsecretario de Estado, quien planteó que definirá su voto una vez conocido el resultado de la primera vuelta, Ossandón afirmó que “él no influye en nada (...) si él fuera un poquito más responsable y quisiera realmente apoyar a la candidatura de Evelyn Matthei, diría lo que tiene que decir, porque realmente los que representan a Evópoli, son los que tienen votos, por ejemplo Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel, que son personas que sí votan por Kast en segunda vuelta”

“Esta es una estrategia personal”, planteó.