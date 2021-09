Manuel José Ossandón por Sichel y su campaña: “Está cometiendo los mismos errores de los candidatos de derecha”

El senador de RN, Manuel José Ossandón, afirma que en estos días está buscando un crédito y formas de financiamiento para solventar su campaña a la reelección como senador de la Región Metropolitana. Dice que el desafío no es fácil, pero tiene confianza de triunfar haciendo trabajo en terreno. Su bandera de lucha -dice- será el combate al narcotráfico.

La senatorial por la Metropolitana esta vez está peleada. Ossandón enfrentará la arremetida de Evópoli, que compite con el exministro de Salud Jaime Mañalich y con el diputado Luciano Cruz-Coke. Republicanos, a su vez, apuesta al Rojo Edwards. Y por la izquierda, Comunes tiene sus fichas puestas en Karina Oliva, que compitió por la Gobernación Metropolitana. El PS, en tanto, corre con Paulina Vodanovic, la expresidenta de Horizonte Ciudadano.

¿Está complicada la senatorial en la RM? La arremetida de Mañalich causó sorpresa.

Para mí, que haya entrado Mañalich y Cruz-Coke fue una muy buena noticia, porque estábamos muy solos. Esto es una competencia, y como buena competencia, es entretenido. No le tengo ningún miedo, todo lo contrario. Esta campaña para mí es diferente de la anterior. Ahí tenía a Golborne y al gobierno entero en contra mía. Hoy tengo mucho que crecer.

¿Su pronóstico cuál es? ¿El Partido Republicano es competencia?

El Partido Republicano va a ser el ME-O de la derecha. Si a José Antonio Kast le va bien, Sichel no pasa a la segunda vuelta. Si al Rojo Edwards y a su equipo les va bien, van a ser cuatro de izquierda y uno de derecha, que no va a ser él. Espero que sea yo. Al final de esta campaña yo creo que van a ser dos de la extrema izquierda, uno de la ex Concertación y dos de nosotros.

¿Quiénes salen electos? Se ve a la UDI sin candidatos fuertes.

No me gusta jugar con los resultados. El problema que tenemos es que siempre la gente de mi sector apoya a los candidatos del barrio alto. En la constituyente dieron mucho dinero para los candidatos que competían entre ellos y opinaban lo mismo, y a todos los candidatos que nosotros llevábamos y que competían con el Frente Amplio nadie les dio plata. Y acá va a pasar lo mismo. A mí nadie me va a dar plata. Voy a funcionar con crédito con una pequeña campaña y eso puede afectar al sector, porque quien le compite a la izquierda soy yo.

¿La denuncia judicial en su contra le afecta su candidatura?

En el barrio alto sí, me ha hecho daño. Pero en sectores medios y bajos no, porque ellos saben mi trayectoria y que yo no necesito robar ni hacer tráfico de influencias. Yo lo he pasado muy mal, me han perseguido políticamente. He sido parte de una operación política para dejarme abajo de la presidencial. Y lo lograron. Y no hay nada más duro para la familia cuando a ti te acusan de algo que no has hecho. Yo perdí todos mis ahorros, $ 250 millones.

¿Y por qué no se ha sacado todavía la foto con el candidato presidencial Sichel?

Me encanta Sichel como candidato. Yo he ofrecido ayuda muchas veces a Sichel, a él personalmente y a su equipo, y nunca me han pescado. Porque, además, los genios que lo están asesorando creen que su gran plus es ser independiente, y ese no es su gran plus. En la Convención al principio la gente apostaba a los independientes, porque eran casi inmaculados, y los de los partidos teníamos la peste negra, pero se ha demostrado que lo importante es la gente y su trabajo, más que si es de un partido o no. El comando de Sichel ha tratado de demostrar como su gran fortaleza que es independiente, pero su fortaleza para mí es su capacidad de gobernar e historia. Que sea independiente es bueno, pero han demostrado que quieren estar lejos de los políticos. Y si quieren estar lejos, que estén lejos.

¿No se va a sacar la foto entonces?

Por lo menos en mi estructura de campaña no está la foto con Sichel. Yo no ando buscando padrinos. Pero si yo tengo que ayudarlo a él, feliz. Es la persona que puede sacar a este país adelante.

¿Tiene una visión crítica de sus asesores?

Sichel está cometiendo los mismos errores que cometen todos los candidatos de derecha. Lo que está claro es que la sensación de cuoteo político no es buena y eso es cierto, pero querer ganar la presidencial o gobernar sin partidos es una ilusión. El comando ha demostrado que los políticos tenemos sarna. Le sugeriría a Sebastián que se diera cuenta de que no todos los políticos tenemos sarna y que no se enfrasque en peleas personales con diputados de la coalición y con otros candidatos. Él tiene que mostrar un programa potente y que tiene ideas innovadoras, vocación social. Una de las cosas que tienen que evitar Sichel es transformarse en Piñera 3.0. Si se transforma en eso no va a salir.

Usted ha alabado a la presidencial de la DC, Yasna Provoste. ¿Votaría por ella?

Nunca he dicho que iba a votar por Provoste. Yo dije que si en una segunda vuelta no pasaba la derecha y estaba Provoste con alguien de extrema izquierda como Gabriel Boric, yo no solo iba a votar por Provoste, sino que iba a trabajar porque saliera. Y ella perfectamente puede ser una muy buena Presidenta.

¿Y votar por Kast es una opción?

Kast es el ME-O de la derecha. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero puede regalarle el gobierno a la izquierda que él combate. Votar por Kast es votar por la izquierda en la presidencial.

¿Todavía piensa que la derecha podría no llegar a segunda vuelta? Kast marcó un 3% en la CEP.

Todavía lo creo. Si sigue con una campaña millonaria como la que está haciendo Kast, la segunda vuelta va a ser entre Boric y Provoste. Porque hoy día miran a huevo a Provoste, pero ella se va a pegar una subida muy fuerte. El problema de Boric no es que no tenga título, o que no sea papá, esa estupidez. Su problema es que no tiene soluciones ni experiencia para gobernar. Cosa que sí tienen Provoste y Sichel.

¿Le molesta el tono de Sichel por el cuarto retiro de pensiones?

Con el cuarto retiro, la primera parte Sichel estuvo bien, marcó un liderazgo y dijo: “Esto no es bueno para el país”. Y ahí tenía que haberse quedado. Pero no pelear con Paulina Núñez ni con diputados. Eso lo tienen que arreglar los partidos. Cuando partió el primer 10%, que yo estuve de acuerdo, se decía que este país se acababa y no pasó nada. Lo mismo con el segundo y con el tercero. Por eso que la gente no les cree a los técnicos. Porque fueron unos alharacos y armaron una guerra contra los retiros. Que son una mala política pública es claro, pero el gobierno no fue capaz de ver la crisis.

¿Todavía está en reflexión por el cuarto retiro?

Yo estoy estudiando el tema, porque creo que hay razones para votar a favor del retiro, y razones muy potentes para votar en contra. No me la voy a jugar con ningún lugar, hasta que conozca bien el proyecto y las indicaciones. Tomo mis decisiones en conciencia. Porque aquí se ha invisibilizado a la gente. Solamente se escucha a los técnicos. Como si la gente no tuviera sentido común.

En su partido, RN, hay varios a favor del 10% y se ha criticado a su timonel, Francisco Chahuán, por su presidencia del partido. ¿Evalúa bien su gestión en RN?

Otra cosa es con guitarra. Chahuán ha dado lo mejor de sí. Ha cometido errores, pero también ha hecho grandes aciertos. Lo que no me parece es la del picado. Que los que salieron y perdieron lo critiquen por la prensa.

¿Se refiere a Mario Desbordes?

Y su equipo. Ellos pegan por la prensa. Lo mismo que pedían que no les hicieran a ellos. Si perdieron, que aprendan a perder.

¿La denuncia en Vitacura contra Raúl Torrealba puede afectar al oficialismo?

Más que al oficialismo, todo esto afecta a la política. Al servicio público. Porque el ‘Tronco’ es una persona muy querida. Pero existe primero la presunción de inocencia, porque a él ya lo condenaron en la prensa. Yo no voy a poner nunca las manos al fuego por nadie. Pero todas las personas tienen derecho a defenderse.

¿También hay un caso en Lo Barnechea, las municipalidades con corporaciones son nichos de corrupción?

No tienen por qué. Lo que pasa es que la legislación es muy blanda y la investigación es absolutamente dispareja. Porque existe una querella contra el exalcalde de Pirque Cristián Balmaceda, donde es el mismo modus operandi de Torrealba, y no sale en ningún lado. Entonces sería bueno que esto se hiciera para todo el mundo, pero claramente, si alguien ha metido las manos tiene que pagar.