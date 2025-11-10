Mario Marcel sigue los pasos de Carolina Tohá y reaparece para respaldar a una candidata al Congreso

El 21 de agosto, Mario Marcel renunció sorpresivamente al gobierno del Presidente Gabriel Boric por motivos personales. Desde entonces, sus apariciones públicas se cuentan con los dedos de una mano.

Este fin de semana, el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central puso fin a su enclaustramiento político y protagonizó un gesto hacia la candidata a diputada por el distrito 10 (Providencia, Santiago, Ñuñoa) del Partido Socialista (PS), Fernanda Villegas.

Mario Marcel ex ministro de Hacienda entrega su respaldo a mi candidatura x el Distrito 10. Todo mi agradecimiento! En tiempos de deterioro de la calidad de la politica este apoyo resulta muy valioso #Elecciones2025 #distrito10 pic.twitter.com/ffz9J548Sr — Fernanda Villegas (@fernandaville) November 9, 2025

“Seguramente ustedes me conocen. Yo conozco mucho mucho el distrito 10, porque en Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago he vivido, he trabajado y he estudiado a lo lo largo de mi vida. Siempre he votado en el distrito 10 (...)”, dijo Marcel en un video que grabó junto a Villegas, exministra de Desarrollo Social de Michelle Bachelet.

“Voy a votar por Fernanda Villegas. Con la experiencia que ella tuvo como ministra, trabajando con políticas sociales, con los funcionarios públicos, con los trabajadores, es alguien que va a saber de lo que se va a estar trabajando y discutiendo (en el Congreso)”, reveló.

Aunque Marcel es independiente, es cercano al PS y ha participado activamente de algunas instancias partidarias de la colectividad. De hecho, en su momento, fue propuesto por el secretario general de los socialistas, Camilo Escalona, como una posible carta presidencial del partido.

“Quiero agradecerle a Mario este gesto. Es muy importante que personas como el exministro de Hacienda me den su confianza y apoyo”, comentó Villegas, en el mismo video.

El apoyo de Marcel a Villegas se da luego de que su pareja, la también exministra Carolina Tohá (PPD), filmara varios saludos de respaldo a candidatos del pacto Unidad por Chile. Entre ellos, Helia Molina (PPD), Constanza Schonhaut (Frente Amplio) y Rodrigo Rettig (Partido Liberal), entre otros.

Gracias a @Carolina_Toha por tus palabras y apoyo. Sin duda una gran mujer y tremendo liderazgo. Este 16 de noviembre, en unidad, vamos a defender lo avanzado. Vota Constanza Schonhaut diputada C 60. pic.twitter.com/4EOLi3khMH — Constanza Schonhaut Soto (@ConySchon) November 7, 2025

La semana pasada, en entrevista con Radio ADN, Marcel sinceró que no tendrá un rol activo en la campaña presidencial de Jeannette Jara, en línea de las razones personales que motivaron su salida del gobierno. Aunque sí dijo estar disponible en caso de consultas que el equipo de Jara necesite.

“Yo creo que tanto la candidata como el mismo PC han dado señales de que, si ella fuera elegida, gobernaría con una coalición en que no habría cierto predominio de algún partido sobre el otro. Ha ido reafirmando ciertos mensajes de su campaña, mensajes de moderación, de responsabilidad. Las últimas señales han sido positivas en ese sentido”, comentó en esa ocasión.

Consultada al respecto, Villegas indicó a este medio que “es una muestra de confianza que me compromete personal y políticamente en esforzarme en hacer una política seria, responsable, de impecable gestión y pensando siempre en el bien común”.