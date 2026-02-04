Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca
La esposa del expresidente Eduardo Frei es trasladada a Santiago.
La esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle, Marta Larraechea, fue trasladada de urgencia esta tarde al Hospital de San Antonio tras sufrir una emergencia médica.
Según informaciones preliminares, Larraechea se habría descompensado en la Región de Valparaíso e, inicialmente, fue llevada a un Cesfam local, desde donde fue derivada al recinto hospitalario. Las primeras versiones aseguran que se trataría de una afección cardiaca.
Según se conoció, en estos momentos la exprimera dama es trasladada a un centro médico de Santiago.
Noticia en desarrollo...
