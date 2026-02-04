SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    La esposa del expresidente Eduardo Frei es trasladada a Santiago.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Cristóbal Palacios

    La esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle, Marta Larraechea, fue trasladada de urgencia esta tarde al Hospital de San Antonio tras sufrir una emergencia médica.

    Según informaciones preliminares, Larraechea se habría descompensado en la Región de Valparaíso e, inicialmente, fue llevada a un Cesfam local, desde donde fue derivada al recinto hospitalario. Las primeras versiones aseguran que se trataría de una afección cardiaca.

    Según se conoció, en estos momentos la exprimera dama es trasladada a un centro médico de Santiago.

    Noticia en desarrollo...

