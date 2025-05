Matthei afirma que gobierno de Boric va a dejar al país “brutalmente endeudado” y dice que de ganar “nos va a tocar muy difícil”

“Mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado y además la Presidencia”.

Esas fueron las tres metas que proyectó este lunes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tras encabezar un acto y cena de conmemoración por los 38 años desde la fundación de Renovación Nacional (RN).

En la instancia, que se realizó pasadas las 20.00 horas en las dependencias del hotel Le Meridien, en la Alameda, aseguró que triunfará en la carrera hacia La Moneda y valoró el apoyo del partido desde que surgió su nombre como eventual aspirante.

La exalcaldesa de Providencia manifestó que “me llena de orgullo y agradecimiento que este partido, el más grande de Chile, haya sido el primero que se la jugó por esta candidatura. Agradezco esa generosidad y esa decisión de todos ustedes y no la olvidaré nunca”.

“Lo que se hizo el año pasado fue increíble, se vaticinaba que otro partido iba a arrasar (republicanos). Y ahí estuvo RN con toda su gente. Este es un partido donde uno puede ir a cualquier lugar de Chile y va a haber algún militante de RN ahí”, complementó.

En ese tenor, destacó el trabajo en armonía que han evidenciado las tres directivas del bloque opositor Chile Vamos, afirmando que “con todos ustedes vamos a ganar”.

En su discurso, la abanderada presidencial rememoró al fallecido expresidente Sebastián Piñera, y apuntó hacia la en ese entonces oposición, manifestando que “todos recordamos cómo le hicieron la vida imposible, sobre todo en la segunda presidencia. Fue algo de una bajeza, de una pequeñez, de una violencia como no habíamos visto en nuestro país”.

Al respecto, sostuvo que “lo que hemos vivido ahora nos abre el camino para una presidencia más tranquila, porque los chilenos ya salieron a la calle a destruir, estaban molestos, sentían que había habido abuso en Chile, que los 30 años habían sido cualquier cosa y después de eso han tenido que sufrir este gobierno, y los chilenos hemos aprendido”.

De igual modo, adelantó que junto con su equipo de campaña se está preparando para gobernar, haciendo alusión a cómo –según dijo- recibiría el país tras el gobierno del Presidente Gabriel Boric, señalando que “ nos va a tocar muy difícil".

“Van a dejar el país brutalmente endeudado, con un problema de seguridad ciudadana gravísimo, con un problema de inmigración ilegal que tiene a todos los chilenos realmente hastiados. Con listas de espera que no solamente no bajan, sino que en realidad tienen enfermedades GES con listas de espera vencidas. Eso no se había visto antes”, reprochó.

A la postre, Matthei aseveró que hará una exhaustiva revisión a los futuros cargos para “que nadie tenga problemas”, haciendo referencias a lo que está ocurriendo con el gobierno y el caso ProCultura.

“Queremos un país que funcione, donde un subsecretario no se equivoque en las cifras (...) Yo les pido que se preparen, porque realmente vamos a hacer exámenes a los que quieran postular. Vamos a ser estrictos (...) No va a haber ni un minuto de luna de miel. Van a tratar de hacernos la vida imposible”, recapituló.