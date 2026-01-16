Matthei en consejo directivo de la UDI: “No estamos aquí para conseguir puestos, estamos aquí para servir a Chile”

Este viernes la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, emitió un discurso de cerca de diez minutos sobre el futuro de su partido, la UDI.

Esto en el marco de la segunda jornada y final del Consejo Directivo Ampliado de la tienda gremialista, celebrado en las Termas del Corazón, en Los Andes.

La primera jornada estuvo marcada por la visita del presidente electo, José Antonio Kast, quien les hizo el llamado a la colectividad a “hacer propio” el gobierno que encabezará a partir de marzo.

"Chile vive una crisis muy profunda, una crisis de seguridad donde el miedo se instaló en los barrios, una crisis de gestión donde la improvisación y el desconocimiento y la consigna reemplazó a la experiencia y la seriedad fue reemplazada también por la promesa fácil y muchas veces falsa”, comenzó señalando.

“Frente a eso nuestra obligación no es acomodarnos al clima del momento, no es mimetizarnos. Nuestra obligación es decir la verdad, aunque cueste y aunque se pierdan votos. Nuestra obligación es defender nuestras convicciones aunque incomoden y ofrecerle a Chile un camino serio, firme y esperanzado”, continuó la exalcaldesa de Providencia.

“Hoy Chile necesita claridad. Necesita liderazgos firmes, equipos con experiencia y una visión de futuro que no dependa del aplauso fácil ni de la encuesta de la semana. Necesita una derecha que no tenga complejos en defender el orden, la ley y la autoridad democrática. Eso es la UDI cuando defiende a sí misma. Eso es la UDI cuando pone a Chile en el centro”, agregó.

Luego sostuvo: “Los momentos difíciles son los que prueban la estatura de los partidos. Es fácil ser leal cuando todo va bien. Lo difícil y lo verdaderamente valioso es ser leal cuando hay tensiones, cuando hay dudas, cuando hay presión externa. Hoy les quiero decir con claridad, nuestra primera y última lealtad es con Chile, y esa lealtad se expresa siendo fieles a los principios que nos dieron origen”.

“No estamos aquí para administrar el miedo. Estamos aquí para ofrecer esperanza con responsabilidad. No estamos aquí para dividir entre buenos y malos. Estamos aquí para convocar, para ordenar, para reconstruir confianzas. No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos aquí para servir a Chile”, aseguró.

“Si somos coherentes, la ciudadanía los va a reconocer y si actuamos con convicción y unidad, la UDI volverá a ser protagonista del futuro de Chile”, prosiguió.

Finalmente, Matthei invitó a sus pares de partido a “renovar ese compromiso, de ser leales” con la historia gremialista, y por sobre todo con Chile.