    Política

    Matthei reaparece en encuentro UDI que busca definir rol en futuro gobierno de Kast

    El gremialismo se reunirá, este jueves y viernes, en Los Andes para un cónclave marcado por el tributo a su exabanderada y el retorno de José Antonio Kast. El encuentro busca fijar la hoja de ruta estratégica ante la próxima administración.

    Por 
    Franco Cicchetti
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La UDI se traslada este jueves y viernes a las Termas del Corazón, en la comuna de Los Andes, para llevar a cabo su Consejo Directivo Ampliado 2026. El encuentro, que reúne a la plana mayor del gremialismo, se produce en un momento de defecciones estratégicas de cara al cambio de mando del 11 de marzo, buscando consolidar la unidad del sector.

    La cita programada no es solo espacio de reflexión, sino que ha sido diseñada como un escenario de gestos políticos. Los dos grandes hitos que cruzan la programación son el reconocimiento a la trayectoria de la exalcadelsa Evelyn Matthei y la esperada intervención del presidente electo, José Antonio Kast, quien regresa a esta instancia partidaria del gremialismo tras su renuncia en 2016.

    El factor Matthei

    A las 11:45 horas, la colectividad realizará un reconocimiento especial a Evelyn Matthei, instancia que busca poner en valor el liderazgo durante la última campaña y su rol como figura unificadora de la derecha tradicional. Su aparición es interpretada como un gesto de “vuelta a casa” después de haber sido la carta presidencial y de sufrir la dura derrota en primera vuelta.

    Este homenaje no será un hecho aislado, sino que se dará inmediatamente después de la exposición titulada “UDI: Reflexión y Futuro”, la cual estará a cargo del secretario general de la colectividad, Juan Antonio Coloma

    A, a las 11:00 horas. Matthei es vista como la antesala necesaria para la discusión del voto político, programado para las 12:15 horas, donde el partido fijará su postura institucional ante los desafíos del próximo gobierno y el rol que jugará la UDI en la futura coalición oficialista.

    El diseño de un reencuentro estratégico

    La jornada inaugural de este jueves estará marcada por la figura del presidente electo. José Antonio Kast tiene programada su intervención para las 18:00 horas, apenas diez minutos después de que el actual timonel gremialista, Guillermo Ramírez, tome la palabra ante el consejo. La presencia de Kast es, por sí sola, un hito histórico para el partido: el líder de republicanos militó durante 20 años en la UDI antes de renunciar en 2016 para fundar su propia tienda política.

    El retorno de Kast a un encuentro partidario del gremialismo es interpretado como la consolidación de una alianza estratégica que busca evitar las fragmentaciones internas del pasado. De todas formas, hay algunos que miran con inquietud que su intervención sea antes de que se realice el debate de fondo del partido, ya que, creen, podría predisponer a los militantes.

    Su discurso ante los consejeros será seguido de cerca por parlamentarios y alcaldes, ya que se espera que entregue señales sobre la conformación de su futuro gabinete y el peso que tendrá la UDI en la instalación de la nueva administración en La Moneda. Tras su intervención, el programa contempla un coffee break y un bloque de debate político que servirá para procesar las palabras del mandatario electo antes de la cena de camaradería fijada para las 22:30 horas.

    La hoja de ruta

    El despliegue en Los Andes comenzará hoy jueves a las 16:00 horas con el proceso de acreditación de los asistentes. A las 17:00 horas, Juan Antonio Coloma dará la bienvenida formal para abrir los fuegos de un debate que se prevé intenso, enfocado en cómo el partido debe reconfigurar su identidad ante el ascenso del bloque republicano y el triunfo de Kast. La intención de la directiva liderada por Guillermo Ramírez es que el consejo no sea solo protocolar, sino que sirva para “rayar la cancha” de lo que será su relación con el futuro Ejecutivo.

    La jornada final del viernes retomará las actividades a las 09:30 horas con las conclusiones del debate iniciado el día anterior. Tras el bloque de reflexión y el homenaje a Matthei, el consejo culminará con la aprobación del documento político a las 12:15 horas, cerrando el evento con un almuerzo a las 13:00 horas. Este diseño busca que la UDI salga de las Termas del Corazón con una postura unificada, cerrando filas con el futuro político encabezado por Kast.

