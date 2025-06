Matthei estrena lema y logo de campaña en masivo acto con Chile Vamos

Este miércoles, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio el disparo de largada de su campaña en un masivo acto en el centro de eventos Alto San Francisco que, al cierre de esta edición, continuaba en pleno desarrollo.

La inscripción que hizo de su precandidatura ante el Servicio Electoral (Servel) le permite realizar actos de difusión programáticos con simpatizantes con costos (y aportes) que deben ser rendidos ante la entidad.

Resuelta esa formalidad, la candidata designó a su hermano, Fernando Matthei Fornet como su administrador electoral, quien tuvo el mismo rol en su intento de 2013 por llegar a La Moneda.

Entre gritos de apoyo, banderas y acompañada de su equipo y las directivas de los partidos, la abanderada reveló su eslogan de campaña: “Valentía para gobernar, cercanía para escuchar” y también el logo que la acompañará en la contienda.

Antes de entrar a escena, se proyectó un primer video de la contienda electoral, donde se hace la distinción entre “Evelyn” y “Matthei”.

“Evelyn toca el piano. Matthei tiene mano dura con la delincuencia (…). A Evelyn le encanta podar el jardín. Matthei tiene mano dura con la corrupción”, haciendo alusión a las habilidades blandas de la candidata y su determinación.

En su discurso, repasó su historia política y su paso por la alcaldía de Providencia.

“Rápidamente me di cuenta de que la seguridad ciudadana no es de izquierda ni de derecha. Los vecinos se sienten protegidos o no. Así de simple. Y en Providencia, considerando los dos millones de personas que transitan por la comuna, logramos mayor seguridad que en otras comunas similares”, expresó.

También recordó su período en el Senado y la relación que sostuvo con parlamentarios de la Concertación. “En el Congreso nunca tuve problemas para conversar con Alejandro Foxley, con Edgardo Boeninger, con Enrique Silva Cimma (...). Querían lo mejor para Chile, aunque se sentaban en la bancada de enfrente. Por ello, al hablar hoy de un camino de orden, progreso y esperanza para Chile, hablo de un camino poco politizado, basado en tratar de hacer las cosas bien”, puntualizó.

En otro pasaje de su discurso, se refirió a las divisiones de la sociedad chilena respecto a episodios del pasado, haciendo una alusión indirecta al Golpe Militar. Un tema que ha sido controvertido para Matthei a propósito de sus más recientes declaraciones en torno al tema.

"Respecto del pasado, hay muchas emociones difíciles de cambiar. Respecto del futuro de Chile, no me cabe duda de que todos los chilenos con el corazón bien puesto quieren orden, progreso y esperanza. Eso es también lo que desean aquellos extranjeros que han venido a trabajar y a formar familia en nuestro país, contribuyendo con sus talentos y su trabajo a la grandeza de Chile", señaló.

Hacia el final, Evelyn Matthei enfatizó: “Soy mujer, y me ha tocado ir abriendo espacios que antes eran solo de hombres. No soy perfecta. Pero no me tiembla la mano para tomar decisiones. Si me equivoco, lo reconozco y lo arreglo. No creo en las soluciones mágicas, sí en el trabajo serio”.