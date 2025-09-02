Matthei niega descuelgues en Chile Vamos en favor de Kast: “Hace dos años que no hablo con ellos. Nunca estuvieron acá”

Desde la comuna de San Miguel, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, negó que existan descuelgues en torno a su candidatura.

Posterior a una actividad en la zona, la exalcaldesa de Providencia fue consultada sobre los desmarques en favor a su contendor republicano José Antonio Kast.

“No hay ningún descuelgue, basta ya de eso” , interrumpió la candidata a la periodista que hizo la pregunta.

“Para descolgarse de algo, uno primero tiene que estar (...) Hace por lo menos dos años que no hablo con ninguno de ellos. Nunca estuvieron acá, no hay ningún descuelgue”, afirmó.

“Todos los que están acá son mucha gente que antes votaba por la Concertación y que ahora están acá, y también tenemos varios exrepublicanos que están acá”, agregó la aspirante a La Moneda.