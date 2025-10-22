Matthei respalda AC contra Pardow y le pide a Boric dejar de “intervenir” en las próximas elecciones

Esta tarde la candidata presidencial de Amarillos, Demócratas y Chile Vamos, Evelyn Matthei, respaldó la acusación constitucional -anunciada por la oposición- contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA).

Esto en virtud de los últimos antecedentes relevados en cuanto al cobro erróneo aplicado en las tarifas eléctricas.

Hace unos días, cuando Pardow seguía en el cargo, la abanderada se había distanciado de esta idea, pero esta jornada la respaldó por completo.

“Estoy con un grupo de diputadas y diputados que van a presentar una acusación constitucional por el tema de la electricidad. Quiero señalar que es una decisión de ellos, pero que yo la apoyo. Cuando se cometen errores que afectan el bolsillo de las familias chilenas no puede haber impunidad”, dijo la candidata en una declaración en su comando.

“No sabemos aún cuál fue el impacto verdadero, pero se habla que el impacto también fue en el IPC, en la canasta básica, en los créditos, en la vida cotidiana. Eso lo tendremos que saber en las próximas semanas, pero lo importante es que aquí la familias ya pagaron y eso no se los va a devolver nadie. Por eso, esta acusación es un acto de responsabilidad ”, agregó.

En esa línea, afirmó: “Aparentemente en el ministerio se sabía desde hace mucho tiempo, del posible segundo error, y nada se hizo al respecto. Eso es inaceptable”.

“Para reconstruir la confianza de los chilenos es absolutamente imprescindible que haya también sanciones políticas. Además, esta semana hemos sido espectadores de la grave crisis de seguridad, donde ha muerto un niño en la calle”, reprochó la exalcaldesa.

Luego lanzó: “Uno siente que el gobierno está preocupado solamente de intervenir verbalmente en la próxima elección, pero que realmente no se están preocupando de los problemas que duelen a los chilenos. Hoy nos hemos enterado, además, que en varios colegios ni siquiera llegaron los examinadores de la prueba Simce”.