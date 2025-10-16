Matthei se distancia de AC y llama a Pardow a asumir la responsabilidad política por “error” en las tarifas eléctricas

“Realmente esto no da para más. Yo no estoy ni con rabia, ni con nada, no estoy haciendo escándalo, pero sí creo que aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad política, y ese es obviamente el ministro”.

Así de directa fue la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, para dar cuenta sobre la manera en que debería resolverse desde el plano político la nueva controversia que envuelve al gobierno del Presidente Gabriel Boric, a raíz del error -o cambio metodológico- en el cobro de las tarifas eléctricas. Es decir, con la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow.

Así, la exalcaldesa de Providencia admitió que las acusaciones constitucionales no son el mecanismo que más le agrade en estas situaciones y que prefiere que las personas asuman las responsabilidades correspondientes. Esto, luego que su tienda, la UDI, advirtió de un libelo acusatorio en contra del secretario de Estado.

“La acusación constitucional es un tema muy serio, muy grave, de consecuencias terribles para la persona que lo sufre. Queda cinco años absolutamente impedida de tener ningún cargo público. Así que efectivamente una acusación constitucional es algo que a mí en general no me gusta. En general yo prefiero que no haya acusaciones constitucionales, pero que sí la gente asuma la responsabilidad que tiene” , remarcó.

Y luego lanzó: “Lo que ha sucedido es que en este gobierno en general nadie asume la responsabilidad”.

La aspirante de la derecha tradicional a La Moneda, además, sostuvo que si se tratara de su administración, hubiera sacado al titular de Energía “de inmediato”.

Matthei recalcó que “en estas cosas es mejor reaccionar rápido, no tengo yo por qué estar dándole lecciones a nadie, pero lo que yo he visto es que mientras más rápido se reaccione, mejor. Menor es el costo”.