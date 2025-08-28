SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

El encuentro se realizará el próximo lunes en el comando de la abanderada de Chile Vamos con el objetivo de fidelizar a exministros y exsubsecretarios. Ahí, en todo caso, también partiparán directivas y otros personeros del sector.

Por 
Pedro Rosas
 
Paula Catena
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un mensaje envió esta semana Magdalena Piñera, la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera, a un grupo de WhatsApp que comparte con exautoridades de las dos administraciones del exmandatario.

La “mane”, como le dicen sus cercanos, compartió una invitación en el chat en el cual convocó a exministros y exsubsecretarios de los gobiernos de su padre a una actividad con la abanderada de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei.

“Te invitamos cordialmente a participar en un encuentro con la candidata presidencial Evelyn Matthei, que se realizará el lunes 1 de septiembre a las 20:30 hrs (...). Será una valiosa oportunidad para conversar y compartir en un ambiente cercano”, decía la invitación.

La cita, que tendrá lugar en el comando de la exalcaldesa, ubicado en Enrique Foster, se da en medio de los descuelgues de algunos dirigentes de la coalición de centroderecha a favor del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lidera las preferencias presidenciales.

De hecho, esta semana han sido tres los cercanos al conglomerado que se volcaron en favor del exdiputado: el exconvencional constituyente Bernardo Fontaine -quien liderara la elaboración de las medidas para los primeros tres meses de gobierno-; el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina (ex-RN) y el exconvencional Rodrigo Álvarez (ex-UDI).

Este último, de hecho, en entrevista con El Mercurio, anunció este jueves su respaldo a Kast, argumentando que él puede liderar mejor el proyecto político de la derecha. Así, se transformó en el primer exministro de Piñera en descolgarse de Matthei.

Si bien en el comando de la exalcaldesa transmiten que no les sorprende, debido a que Álvarez siempre ha tenido vínculos con los republicanos, ya que es muy cercano al principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela, lo cierto es que sí reconocen que genera un golpe a la candidatura de Matthei. Esto, porque Álvarez es de “ADN gremialista” y, en un comienzo, estaba colaborando en los equipos programáticos de la exministra.

Por lo mismo, temen que su apoyo a Kast abra una puerta para que otros hagan lo mismo, lo que profudizaría la crisis en la campaña de la exalcaldesa, quien no logra salir del tercer lugar, según distintos sondeos de opinión.

En la colectividad liderada por Arturo Squella, en todo caso, adelantan que en los próximos días se debería anunciar más fichajes, ya que su estrategia apunta a sumar a personeros independientes, con capacidad técnica que hayan tenido experiencia en el Estado.

Junto a Álvarez, esta jornada hubo nuevos desmarques de tres exautoridades de las administraciones de Piñera. Según publicó este medio, se trata del exsubsecretario y exintendente de La Araucanía Jorge Atton, el exsubsecretario de Agricultura Álvaro Cruzat (UDI) y el exsubsecretario de Medio Ambiente Ricardo Irarrázabal, quienes se integrarán a los equipos programáticos de Kast.

A ellos también se añaden las bajas de algunos parlamentarios como las del senador Alejandro Kusanovic (RN) y el diputado Miguel Mellado (RN), y también el expresidente de ese partido Carlos Larraín.

En ese contexto, el encuentro del próximo lunes, según algunas fuentes del comando, busca fidelizar a las exautoridades de gobierno y evitar que algunos opten por sumarse a la campaña del republicano.

El objetivo también sería robostucer los equipos de Matthei y hacer un guiño al piñerismo, que -dicen- tras su muerte está bien posicionado en la opinión pública. Sin embargo, otros en el comando advierten que no es solo un encuentro con exautoridades de Piñera, sino que también están convocadas las directivas de los partidos y otros dirigentes. Además, el motivo de la cita, añaden, es otro que solo fidelizar.

De todas formas, en las últimas semanas la familia Piñera-Morel ha reforzado su despliegue en la campaña de la exalcaldesa, tanto públicamente como con aportes financieros a través del Servicio Electoral (Servel).

La conformación de los equipos de los dos abanderados de derecha ha sido uno de los principales temas en la derecha esta semana. Y es que, particularmente en Chile Vamos, han reforzado el diseño de apuntar a la falta de equipo y gobernabilidad del candidato republicano.

El tema, incluso, generó algunas declaraciones cruzadas. Esto, después de que el presidente de RN, Rodrigo Galilea, asegurara que en un eventual gobierno republicano no pondrían sus nombres a disposición y que “tendrán que recurrir a los cuadros de Kaiser y los cuadros del Partido Social Cristiano”. Lo propio hicieron en Evópoli.

Los republicanos, por su parte, no dudaron en salir a replicar.

“Nosotros no vamos a andar buscando cuadros políticos ni cuotas de partidos políticos. Tal como lo ha dicho José Antonio Kast,en público y en privado, nosotros vamos a buscar a las mejores personas", afirmó el presidente del partido, Arturo Squella.

En sectores de la UDI transmiten que justamente este diseño comunicacional de la campaña de Matthei -de no comprometer apoyo a Kast en un eventual balotaje y de no facilitar los equipos- les provoca malestar, ya que creen que es un error debido a que solo profundiza la desafección con la candidatura de la exalcaldesa.

Más sobre:Evelyn MattheiChile VamosEleccionesPolíticaSebastián Piñera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Continúan los desmarques a Matthei: tres exsubsecretarios de Piñera se suman a equipo de Kast

Ministro Cataldo aborda polémicos dichos de Carmona contra Marcel: “No sé si son declaraciones contra el gobierno”

Gobierno se distancia de Trump y países de la región que declaran como “terrorista” a supuesta organización liderada por Maduro

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín
Chile

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones
Negocios

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones

Millonaria venta: Reconocida cadena internacional de institutos de inglés se desprende de sus sedes en Chile

“El Comité de Ministros revisará en un mes los US$7.000 millones que esperan su aprobación”, Quiroz lanza la primera medida proinversión de Kast

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda
El Deportivo

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda

Sorteo de Champions League: Real Madrid vuelve a cruzarse en el camino del City de Josep Guardiola

El elemento clave para el Superclásico que Colo Colo se juega en el Arengazo

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos
Cultura y entretención

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”