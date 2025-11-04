“Me da mucha pena, me da mucha lástima”: José Miguel Castro por apoyo de Mario Desbordes a Álvaro Carter
El diputado y presidente de la Cámara adelantó además que "perfectamente" votaría por José Antonio Kast si el candidato republicano avanza a segunda vuelta.
El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), abordó la decisión del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de entregar su apoyo a la campaña del candidato republicano Álvaro Carter por el distrito 12, en desmedro de ella su compañera de partido Ximena Ossandón.
“Uno puede ejercer su derecho de votar por cualquier persona. Ahora, el hecho de que Mario haya tenido esta actitud, que obviamente llega directamente a Ximena Ossandón, a mí en forma personal, me da mucha pena, me da mucha lástima que esto haya pasado”, indicó el diputado en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera.
“Me quedo, sí, con las palabras de Ximena Ossandón, de que en el fondo algo que los une es que están los dos por la candidata presidencial Evelyn Matthei”, mencionó Castro.
En esa línea, al ser consultado sobre que Mario Desbordes no es “cualquier persona” debido a su posición como vocero de campaña de Matthei, el parlamentario aseveró que “No, por supuesto, por eso es que me da mucha pena”.
“Por eso es que me da mucha pena, porque efectivamente uno sabe cuando está en ciertos cargos cuáles son las consecuencias que tiene una declaración o una determinada visión”, añadió.
Respecto a una posibilidad de que Matthei no gane segunda vuelta y pase José Antonio Kast, indicó que: “Yo sin tapujos quiero salirme un poco como presidente y como representante de RN. Yo no soy una persona de Renovación, pero no soy la voz de Renovación. Yo en forma personal me tocó en la elección pasada ir a la segunda vuelta a apoyar siendo diputado electo, apoyando a Kast. Y lo haría perfectamente de nuevo. No tengo ningún tapujo, ningún complejo en hacerlo”.
Revisa la entrevista completa acá:
