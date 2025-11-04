ME-O increpa a Kaiser por posibilidad de indultar a Krassnoff: “Asesinó a dos tíos míos y a mi padre”

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentaron en un nuevo debate, esta vez organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). En la instancia, los candidatos abordaron temas como la migración, economía, educación y derechos humanos.

Sobre este último punto hubo un comentario del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser, que causó molestia en su contrincante independiente, Marco Enríquez-Ominami.

En concreto, el libertario fue consultado si en un eventual gobierno indultaría a Miguel Krassnoff, exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad y que se encuentra recluido en Punta Peuco.

Al respecto, Kaiser afirmó que de llegar a La Moneda “cerrará” el “capítulo 73-90″. “Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes solamente porque a usted no le caen bien políticamente ”.

Sus palabras generaron una réplica de Enríquez-Ominami, quien recordó el asesinato de su padre, Miguel Enríquez Espinoza, fundador y secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), quien fue abatido por agentes de la DINA.

“Veo que los viejos fantasmas del pasado reaparecen de la mano de la derecha dura, señor Kaiser, el señor Krassnoff no ha colaborado con la verdad , asesinó a dos tíos míos y a mi padre” , sostuvo.

Por su parte, Kaiser acotó: “No, no lo hizo”.

Inmediatamente, ME-O agregó: “No ha pedido nunca disculpas y ha sido condenado por ello”.

La discusión se da a menos de 24 horas que el Presidente Gabriel Boric anunciara que el penal Punta Peuco se convertirá finalmente en una cárcel común, tal como lo dio a conocer en su última Cuenta Pública, el pasado 1 de junio.